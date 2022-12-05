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Церковне свято 5 грудня: що треба робити, а що заборонено в цей важливий день

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Понеділок 05 грудня 2022 06:00
Церковне свято 5 грудня: що треба робити, а що заборонено в цей важливий день Фото: Яке церковне свято відзначається 5 грудня (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

5 грудня 2022 року за церковним календарем відзначається пам'ять мученика Прокопія Кесарійського. У народі свято називають Прокопів день, Прокопій, Філімон, Віхостав, і він має особливі традиції.

Що можна і не можна робити і кого привітати в цей понеділок - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що треба зробити, традиції

У цей день великим значенням наділяли дороги і шляхи. Вважалося, що дорога може принести людині як велике щастя, так і горе. Щоб удача у всьому супроводжувала, на дорозі намагалися вести себе пристойно і спокійно.

Колись на Прокопія проводили зимові ярмарки, торгуючи переважно санями, ялинами, дровами. В цілому день вважається вдалим для торгівлі і будь-яких фінансових угод.

Молоді люди в цей день веселилися - каталися на санях, з'їжджали з гірок, гралися сніжками і ліпили сніговиків.

Кажуть, що 5 грудня можна займатися господарськими справами, вони будуть добре вдаватися. Також цей день хороший для навчання чомусь новому.

Сьогодні варто відгукуватися на допомогу тим, хто цього потребує. Також слід прислухатися до думки авторитетних людей в питаннях, які вимагають вирішення.

Прикмети на 5 грудня

  • Якщо в Прокопів день тепло, то зима буде довгою і сніжною.
  • Якщо ворони літають над деревами великими зграями - бути скоро снігу, а якщо сідають на землю, відлизі, якщо ворони вранці сидять на верхівках дерев і каркають - бути метелиці й морозу.
  • Якщо мовчать домашні птахи - буде заметіль.
  • Хмари збилися в одну купу - чекай негоди.
  • Повітря над лісом посиніло - до тепла.

Іменини сьогодні відзначають:

Архип, Олексій, Афанасій, Борис, Валерій, Василь, Володимир, Герасим, Іван, Ілля, Максим, Михайло, Петро, Павло, Федір.

Що не можна робити в цей день

  • Сваритися, лаятися матом і сумувати в дорозі і в транспорті. Чим більше негативних емоцій відчуєте в дорозі, тим більш невдалою буде дорога.
  • Піднімати будь-які речі і гроші на дорозі, а також викидати на дорогу сміття і недопалки - це великий гріх.
  • Заводити нові стосунки, освідчуватися, робити пропозиції - щасливим такий союз не буде.
  • З'ясовувати стосунки, сваритися, лаятися - компромісу досягти навряд чи вдасться, а сварка може затягнутися.
  • Переїдати і вживати алкоголь - можуть посилитися хронічні проблеми зі здоров'ям.
  • Давати в борг не тільки гроші, але і продукти, речі - можна позбутися благополуччя і удачі.
  • Вирушати в далеку дорогу - вона буде складною.
  • Відмовляти тим, хто потребує допомоги, інакше будете голодні цілий рік.

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