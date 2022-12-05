Церковный праздник 5 декабря: что нужно делать, а что запрещено в этот важный день
5 декабря 2022 по церковному календарю отмечается память мученика Прокопия Кесарийского. В народе праздник называют Прокопов день, Прокопий, Филимон, Вихостав, и он имеет особые традиции.
Что можно и нельзя делать и кого поздравить в этот понедельник – читайте ниже в материале Styler.
Что нужно сделать, традиции
В этот день большим значением наделяли дороги и пути. Считалось, что дорога может принести человеку как огромное счастье, так и горе. Чтобы удача во всем сопровождала, на дороге пытались вести себя прилично и спокойно.
Когда-то на Прокопия проводили зимние ярмарки, торгуя преимущественно санями, елями, дровами. В целом день считается удачным для торговли и финансовых сделок.
Молодые люди в этот день веселились – катались на санях, съезжали с горок, играли снежками и лепили снеговиков.
Говорят, что 5 декабря можно заниматься хозяйственными делами, они будут хорошо удаваться. Также этот день хорош для обучения чему-то новому.
Сегодня стоит откликаться на помощь тем, кто в этом нуждается. Также следует прислушиваться к мнению авторитетных людей в вопросах, требующих решения.
Приметы на 5 декабря
- Если в Прокопьев день тепло, то зима будет длинной и снежной.
- Если вороны летают над деревьями большими стаями – быть скоро снегу, а если садятся на землю, оттепели, если вороны утром сидят на верхушках деревьев и каркают – быть метели и морозу.
- Если молчат домашние птицы – будет метель.
- Облака сбились в одну кучу – жди непогоды.
- Воздух над лесом посинел – к теплу.
Именины сегодня отмечают:
Архип, Алексей, Афанасий, Борис, Валерий, Василий, Владимир, Герасим, Иван, Илья, Максим, Михаил, Петр, Павел, Федор.
Что нельзя делать в этот день
- Ссориться, ругаться матом и тосковать в дороге и в транспорте. Чем больше негативных эмоций испытаете в дороге, тем неудачнее будет дорога.
- Поднимать любые вещи и деньги на дороге, а также выбрасывать на дорогу мусор и окурки – это большой грех.
- Заводить новые отношения, признаваться, делать предложения – счастливым такой союз не будет.
- Выяснять отношения, ссориться, ругаться – компромисса достичь вряд ли удастся, а ссора может затянуться.
- Переедать и употреблять алкоголь – могут усугубиться хронические проблемы со здоровьем.
- Давать взаймы не только деньги, но и продукты, вещи – можно избавиться от благополучия и удачи.
- Отправляться в дальнюю дорогу – она будет сложной.
- Отказывать нуждающимся в помощи, иначе будете голодны круглый год.
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