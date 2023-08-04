Церковне свято 4 серпня: що категорично не можна робити в день Марії, прикмети

Що можна і не можна робити, традиції, прикмети та кого привітати з Днем ангела - читайте на Styler.

У чому суть свята

Марія народилася у місті Магдал. Прізвисько Магдалина вважається географічним. Ця християнська свята є найбільш таємничою та загадковою фігурою. Переказ свідчить, що в юності Марія з Магдали була грішницею і вела розпусне життя. Протягом церковної історії вона стала предметом багатьох міфів та теорій. Марія була при розп'ятті Христа і біля порожньої труни на ранок його Воскресіння.

Дівчата цього дня благали святу Магдалину подарувати їм неземну красу. Крім молитов, використовували й інші способи. Вранці представниці прекрасної статі збирали в срібний посуд росу, яку потім вмивали. Вважалося, що "срібна роса" надасть шкірі здорового вигляду і гарного рум'янцю.

Також у цей день у лісі достигали ягоди, тож у народі день називали Марія - Ягідниця. Наші пращури вирушали до лісу збирати малину, чорницю, ожину і з повними кошиками поверталися додому. Зі зібраних ягід робили варення, джеми, варили компоти, а також у цей день було заведено готувати ягідний пиріг.

Головні прикмети на 4 серпня

Жаби на воді тримаються - до сухої погоди, а якщо розквакалися або сидять на суші - до негоди.

Гроза у цей день віщує багатий урожай зернових культур.

Розкотистий грім - до граду.

Павуки сховалися - до дощу.

Якщо багато слимаків на городі, то найближчими днями погода сира буде.

Кури під час дощу двором гуляють - до тепла.

Якщо опеньки з'явилися, то грибів восени мало буде.

Туман на світанку - до сонячного дня.

Що не можна робити у цей день

Цього дня не можна розповідати сон, який вам наснився. Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то й осінь буде такою. Також не можна прати та прибирати.

Хто святкує іменини 4 серпня : Марія, Олексій, Корнилій, Михайло.