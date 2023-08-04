Церковный праздник 4 августа: что категорически нельзя делать в день Марии, приметы
Сегодня, 4 августа православная церковь вспоминает святую Марию Магдалину - последовательницу Христа.
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В чем суть праздника
Мария родилась в городе Магдал. Прозвище Магдалина считается географическим. Эта христианская святая является наиболее таинственной и загадочной фигурой. Предание гласит, что в юности Мария из Магдалы была грешницей и вела распутную жизнь. На протяжении церковной истории она стала предметом многих мифов и теорий. Мария присутствовала при распятии Христа и у пустого гроба на утро его Воскресения.
Девушки в этот день молили святую Магдалину подарить им неземную красоту. Помимо молитв использовали и другие способы. Утром представительницы прекрасного пола собирали в серебряную посуду росу, которой потом умывались. Считалось, что "серебряная роса" придаст коже здоровый вид и красивый румянец.
Также к этому дню поспевали разные ягоды, поэтому в народе этот день называли Мария-Ягодница. Наши предки отправлялись в лес собирать малину, чернику, ежевику и с полными корзинами возвращались домой. Из собранных ягод делали варенья, джемы, варили компоты, а также в этот день было принято готовить ягодный пирог.
Главные приметы на 4 августа
- Лягушки на воде держатся - к сухой погоде, а если расквакались или на суше сидят - к непогоде.
- Гроза в этот день предвещает богатый урожай зерновых культур.
- Раскатистый гром- к граду.
- Пауки спрятались - к дождю.
- Если много слизняков в огороде, то в ближайшие дни погода сырая будет.
- Куры во время дождя по двору гуляют - к теплу.
- Если опята появились, то грибов осенью мало будет.
- Туман на рассвете - к солнечному дню.
Что нельзя делать в этот день
В этот день нельзя рассказывать сон, который вам приснился. А также в этот день наши предки не рекомендовали работать в поле - это считалось плохой приметой. Также нельзя стирать и убирать.
Кто празднует именины 4 августа: Мария, Алексей, Корнилий, Михаил.
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