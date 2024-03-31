Церковне свято 31 березня: які прикмети та що не можна робити

31 березня за церковним календарем - друга неділя Великого посту. Також сьогодні вшановують преподобного Іпатія, єпископа Гангрського.
Про те, які сьогодні прикмети та що категорично не можна робити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Місячний календар.
За віруванням, Іпапій, якого також називали Чудотворцем, жив за царювання Костянтина Великого у місті Гангра (Пафлагонія) та був єпископом у церкві. Святий Іпапій мав від Бога силу - молитвою міг проганяти бісів, зцілював недуги і хвороби.
Окрім того, за легендами, робив дива - зробив воду в річці придатною до пиття, відкрив цілюще джерело, переміг страшного змія.
Та попри це, був убитий єретиками по дорозі додому і скинутий до болотистого яру. Вбивць наздогнала відплата - жінка, яка била святого каменем, втратила розум і стала завдавати ударів собі.
Мешканці Гангри поважали свого єпископа, тому, знайшовши його тіло, з молитвами поховали святого на почесному місці.
А жінка, яка збожеволіла, висповідала перед усіма свій гріх та зцілилася. Після цього багато людей приходили за зціленням до місця поховання святого Іпапія.
В цю неділю проводяться церковні служби та Літургія. Також предки вірили, що, якщо цього дня спалити старі речі, можна прогнати злі сили.
Сьогодні день ангела відзначають: Анна (Ганна), Артур, Аполлон (Аполлоній), Акакій, Веніанім (Веніаним), Влас, Інокентій, Іда, Йосип, Феофіл, Яків.
Нещодавно ми розповідали, коли цього року святкують Великдень.
Також читайте, скільки триває Великий піст та що не можна робити в цей період.