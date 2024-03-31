Церковне свято 31 березня: які прикмети та що не можна робити

Історія свята і традиції цього дня

За віруванням, Іпапій, якого також називали Чудотворцем, жив за царювання Костянтина Великого у місті Гангра (Пафлагонія) та був єпископом у церкві. Святий Іпапій мав від Бога силу - молитвою міг проганяти бісів, зцілював недуги і хвороби.

Окрім того, за легендами, робив дива - зробив воду в річці придатною до пиття, відкрив цілюще джерело, переміг страшного змія.

Та попри це, був убитий єретиками по дорозі додому і скинутий до болотистого яру. Вбивць наздогнала відплата - жінка, яка била святого каменем, втратила розум і стала завдавати ударів собі.

Мешканці Гангри поважали свого єпископа, тому, знайшовши його тіло, з молитвами поховали святого на почесному місці.

А жінка, яка збожеволіла, висповідала перед усіма свій гріх та зцілилася. Після цього багато людей приходили за зціленням до місця поховання святого Іпапія.

В цю неділю проводяться церковні служби та Літургія. Також предки вірили, що, якщо цього дня спалити старі речі, можна прогнати злі сили.

Головні прикмети 31 березня

Якщо 31 березня немає вітру, а небо синє - піде дощ.

Якщо з берези та клена йде сік - буде потепління.

Перелітні птахи збираються у зграї - весна буде дуже теплою.

Якщо сьогодні, 31 березня, сонячно - буде тепле літо.

Не щебечуть перелітні птахи - триматимуться холоди.

Вранці 31 березня стелиться хмарами туман - дощитиме. А якщо туман близько до землі - буде суха погода.

Якщо сьогодні нема вітру - заморозки ще триватимуть.

Що сьогодні треба і не можна робити

Сьогодні, в другу неділю Великого посту, категорично не можна сваритися та лаятися - це прикличе негаразди.

31 березня не варто усамітнюватися, краще провести день з друзями та близькими.

Не можна палити, вживати алкоголь та надто жирну чи солону їжу.

Сьогодні варто якомога більше часу бути на свіжому повітрі.

31 березня треба робити ті справи та розв'язувати питання, що позитивно впливають на майбутнє.

У кого іменини 31 березня

Сьогодні день ангела відзначають: Анна (Ганна), Артур, Аполлон (Аполлоній), Акакій, Веніанім (Веніаним), Влас, Інокентій, Іда, Йосип, Феофіл, Яків.