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Церковне свято 31 березня: які прикмети та що не можна робити

31 березня - друга неділя Великого посту (фото: Pixabay)
Автор: Людмила Рябухіна

31 березня за церковним календарем - друга неділя Великого посту. Також сьогодні вшановують преподобного Іпатія, єпископа Гангрського.

Про те, які сьогодні прикмети та що категорично не можна робити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Історія свята і традиції цього дня

За віруванням, Іпапій, якого також називали Чудотворцем, жив за царювання Костянтина Великого у місті Гангра (Пафлагонія) та був єпископом у церкві. Святий Іпапій мав від Бога силу - молитвою міг проганяти бісів, зцілював недуги і хвороби.

Окрім того, за легендами, робив дива - зробив воду в річці придатною до пиття, відкрив цілюще джерело, переміг страшного змія.

Та попри це, був убитий єретиками по дорозі додому і скинутий до болотистого яру. Вбивць наздогнала відплата - жінка, яка била святого каменем, втратила розум і стала завдавати ударів собі.

Мешканці Гангри поважали свого єпископа, тому, знайшовши його тіло, з молитвами поховали святого на почесному місці.

А жінка, яка збожеволіла, висповідала перед усіма свій гріх та зцілилася. Після цього багато людей приходили за зціленням до місця поховання святого Іпапія.

В цю неділю проводяться церковні служби та Літургія. Також предки вірили, що, якщо цього дня спалити старі речі, можна прогнати злі сили.

Головні прикмети 31 березня

  • Якщо 31 березня немає вітру, а небо синє - піде дощ.
  • Якщо з берези та клена йде сік - буде потепління.
  • Перелітні птахи збираються у зграї - весна буде дуже теплою.
  • Якщо сьогодні, 31 березня, сонячно - буде тепле літо.
  • Не щебечуть перелітні птахи - триматимуться холоди.
  • Вранці 31 березня стелиться хмарами туман - дощитиме. А якщо туман близько до землі - буде суха погода.
  • Якщо сьогодні нема вітру - заморозки ще триватимуть.

Що сьогодні треба і не можна робити

  • Сьогодні, в другу неділю Великого посту, категорично не можна сваритися та лаятися - це прикличе негаразди.
  • 31 березня не варто усамітнюватися, краще провести день з друзями та близькими.
  • Не можна палити, вживати алкоголь та надто жирну чи солону їжу.
  • Сьогодні варто якомога більше часу бути на свіжому повітрі.
  • 31 березня треба робити ті справи та розв'язувати питання, що позитивно впливають на майбутнє.

У кого іменини 31 березня

Сьогодні день ангела відзначають: Анна (Ганна), Артур, Аполлон (Аполлоній), Акакій, Веніанім (Веніаним), Влас, Інокентій, Іда, Йосип, Феофіл, Яків.

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