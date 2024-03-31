Церковный праздник 31 марта: какие приметы и что нельзя делать

История праздника и традиции этого дня

Согласно верованию, Ипапий, которого также называли Чудотворцем, жил во время царствования Константина Великого в городе Гангра (Пафлагония) и был епископом в церкви. Святой Ипапий имел от Бога силу - молитвой мог прогонять бесов, исцелял недуги и болезни.

Кроме того, по легенде, творил чудеса - сделал воду в реке пригодной для питья, открыл целебный источник, победил страшного змея.

Но, несмотря на это, был убит еретиками по дороге домой и сброшен в болотистый овраг. Убийц догнало возмездие - женщина, избившая святого камнем, потеряла рассудок и стала наносить удары себе.

Жители Гангры уважали своего епископа, поэтому, обнаружив его тело, с молитвами похоронили святого на почетном месте.

А женщина, которая сошла с ума, исповедовала перед всеми свой грех и исцелилась. После этого многие приходили за исцелением к месту захоронения святого Ипапия.

В это воскресенье проходят церковные службы и Литургия. Также предки верили, что если в этот день сжечь старые вещи, можно прогнать злые силы.

Главные приметы 31 марта

Если 31 марта нет ветра, а небо синее - пойдет дождь.

Если из березы и клена идет сок - будет потепление.

Перелетные птицы собираются в стаи - весна будет очень теплой

Если сегодня, 31 марта, солнечно - будет теплое лето.

Не щебечут перелетные птицы - будут держаться холода.

Утром 31 марта стелется тучами - будет дождь. А если туман близко к земле - будет сухая погода.

Если сегодня нет ветра - заморозки еще будут продолжаться.

Что сегодня нужно и нельзя делать

Сегодня, во второе воскресенье Великого поста, категорически нельзя ссориться и ругаться - это призовет невзгоды.

31 марта не стоит уединяться, лучше провести день с друзьями и близкими.

Нельзя курить, употреблять алкоголь и слишком жирную или соленую пищу.

Сегодня стоит побольше времени быть на свежем воздухе.

31 марта нужно делать те дела и решать вопросы, которые положительно влияют на будущее.

У кого именины 31 марта

Сегодня день ангела отмечают: Анна (Ганна), Артур, Аполлон (Аполлоний), Акакий, Венианим, Влас, Иннокентий, Ида, Иосиф, Феофил, Иаков.