Церковный праздник 31 марта: какие приметы и что нельзя делать

31 марта по церковному календарю - второе воскресенье Великого поста. Также сегодня почитают преподобного Ипатия, епископа Гангрского.
О том, какие сегодня приметы и что категорически нельзя делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Согласно верованию, Ипапий, которого также называли Чудотворцем, жил во время царствования Константина Великого в городе Гангра (Пафлагония) и был епископом в церкви. Святой Ипапий имел от Бога силу - молитвой мог прогонять бесов, исцелял недуги и болезни.
Кроме того, по легенде, творил чудеса - сделал воду в реке пригодной для питья, открыл целебный источник, победил страшного змея.
Но, несмотря на это, был убит еретиками по дороге домой и сброшен в болотистый овраг. Убийц догнало возмездие - женщина, избившая святого камнем, потеряла рассудок и стала наносить удары себе.
Жители Гангры уважали своего епископа, поэтому, обнаружив его тело, с молитвами похоронили святого на почетном месте.
А женщина, которая сошла с ума, исповедовала перед всеми свой грех и исцелилась. После этого многие приходили за исцелением к месту захоронения святого Ипапия.
В это воскресенье проходят церковные службы и Литургия. Также предки верили, что если в этот день сжечь старые вещи, можно прогнать злые силы.
Сегодня день ангела отмечают: Анна (Ганна), Артур, Аполлон (Аполлоний), Акакий, Венианим, Влас, Иннокентий, Ида, Иосиф, Феофил, Иаков.
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