Церковне свято 3 лютого: що не можна робити в день Максима, прикмети

3 лютого віруючі вшановують пам'ять преподобного Максима Грека.
Ви дізнаєтеся про головні прикмети цього дня, що сьогодні не можна робити, а також кого привітати з іменинами у матеріалі Styler.
Максим народився 1475 року в Греції, але згодом приїхав до Росії, де займався перекладом духовних творів. Першою його великою роботою був переклад на російську Псалтирю. Все своє життя активно перекладав різні публіцистичні твори
У народі 3 лютого молилися Максиму, щоб той уберіг від бід. Якщо у цей день помиритися з тими, з ким перебували у сварці, то ваші стосунки зміцнюються. А ще 3 лютого йшли до лісу та обіймали березу. Дереву розповідали про всі свої переживання та проблеми. Казали, що тоді обов'язково по дорозі назад прийде правильне рішення.
Іменинниками 3 лютого є: Агнія, Ганна, Євген, Іван, Ілля, Максим.
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