Церковный праздник 3 февраля: что нельзя делать в день Максима, приметы

3 февраля верующие почитают память преподобного Максима Грека.
Вы узнаете о главных приметах этого дня, что сегодня нельзя делать, а также, кого поздравить с именинами в материале Styler.
Максим родился в 1475 году в Греции, но впоследствии приехал в Россию, где занимался переводом духовных произведений. Первой его большой работой было переложение на русский язык Псалтырей. Всю свою жизнь активно переводил разные публицистические произведения
В народе 3 февраля молились Максиму, чтобы тот уберег от бед. Если в этот день помириться с теми, с кем находились в ссоре, то ваши отношения укрепляются. А еще 3 февраля уходили в лес и обнимали березу. Дереву рассказывали обо всех своих переживаниях и проблемах. Говорили, что тогда обязательно на обратном пути придет правильное решение.
Именинниками 3 февраля являются: Агния, Анна, Евгений, Иван, Илья, Максим.
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