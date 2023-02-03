Церковне свято 3 лютого: що не можна робити в день Максима, прикмети

Ви дізнаєтеся про головні прикмети цього дня, що сьогодні не можна робити, а також кого привітати з іменинами у матеріалі Styler.

Що відомо про свято

Максим народився 1475 року в Греції, але згодом приїхав до Росії, де займався перекладом духовних творів. Першою його великою роботою був переклад на російську Псалтирю. Все своє життя активно перекладав різні публіцистичні твори

У народі 3 лютого молилися Максиму, щоб той уберіг від бід. Якщо у цей день помиритися з тими, з ким перебували у сварці, то ваші стосунки зміцнюються. А ще 3 лютого йшли до лісу та обіймали березу. Дереву розповідали про всі свої переживання та проблеми. Казали, що тоді обов'язково по дорозі назад прийде правильне рішення.

Головні прикмети цього дня

3 лютого на вулиці ясно – весна обіцяє бути ранньою.

Місяць у тумані – до гарного врожаю зерна.

Місяць ховається під хмарами, які особливо швидко пливуть небом – буде багато хліба.

Повний місяць у безхмарному небі – до неврожайного року. Те саме передвіщала зоряна, ясна, але безмісячна ніч.

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.

Яскраво-червоний захід сонця - до морозного ясного дня.

Чистий захід сонця у морозну погоду – морози не поступляться.

Що не можна робити у цю дату

3 лютого забороняється їсти жирну їжу

Намагайтеся не лихословити.

Не варто займати будь-які предмети побуту.

Іменинниками 3 лютого є: Агнія, Ганна, Євген, Іван, Ілля, Максим.