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Церковне свято 3 лютого: що не можна робити в день Максима, прикмети

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П'ятниця 03 лютого 2023 06:02
Церковне свято 3 лютого: що не можна робити в день Максима, прикмети Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

3 лютого віруючі вшановують пам'ять преподобного Максима Грека.

Ви дізнаєтеся про головні прикмети цього дня, що сьогодні не можна робити, а також кого привітати з іменинами у матеріалі Styler.

Що відомо про свято

Максим народився 1475 року в Греції, але згодом приїхав до Росії, де займався перекладом духовних творів. Першою його великою роботою був переклад на російську Псалтирю. Все своє життя активно перекладав різні публіцистичні твори

У народі 3 лютого молилися Максиму, щоб той уберіг від бід. Якщо у цей день помиритися з тими, з ким перебували у сварці, то ваші стосунки зміцнюються. А ще 3 лютого йшли до лісу та обіймали березу. Дереву розповідали про всі свої переживання та проблеми. Казали, що тоді обов'язково по дорозі назад прийде правильне рішення.

Головні прикмети цього дня

  • 3 лютого на вулиці ясно – весна обіцяє бути ранньою.
  • Місяць у тумані – до гарного врожаю зерна.
  • Місяць ховається під хмарами, які особливо швидко пливуть небом – буде багато хліба.
  • Повний місяць у безхмарному небі – до неврожайного року. Те саме передвіщала зоряна, ясна, але безмісячна ніч.
  • Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.
  • Яскраво-червоний захід сонця - до морозного ясного дня.
  • Чистий захід сонця у морозну погоду – морози не поступляться.

Що не можна робити у цю дату

  • 3 лютого забороняється їсти жирну їжу
  • Намагайтеся не лихословити.
  • Не варто займати будь-які предмети побуту.

Іменинниками 3 лютого є: Агнія, Ганна, Євген, Іван, Ілля, Максим.

Раніше ми писали про всі церковні свята лютого 2023 року.

Також читайте, коли в Україні святкуватиметься Великдень за православним та католицьким календарем.

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