Церковный праздник 3 февраля: что нельзя делать в день Максима, приметы
3 февраля верующие почитают память преподобного Максима Грека.
Вы узнаете о главных приметах этого дня, что сегодня нельзя делать, а также, кого поздравить с именинами в материале Styler.
Что известно о святом
Максим родился в 1475 году в Греции, но впоследствии приехал в Россию, где занимался переводом духовных произведений. Первой его большой работой было переложение на русский язык Псалтырей. Всю свою жизнь активно переводил разные публицистические произведения
В народе 3 февраля молились Максиму, чтобы тот уберег от бед. Если в этот день помириться с теми, с кем находились в ссоре, то ваши отношения укрепляются. А еще 3 февраля уходили в лес и обнимали березу. Дереву рассказывали обо всех своих переживаниях и проблемах. Говорили, что тогда обязательно на обратном пути придет правильное решение.
Главные приметы этого дня
- 3 февраля на улице ясно – весна обещает быть ранней.
- Месяц в тумане – к хорошему урожаю зерна.
- Луна скрывается под облаками, которые особенно быстро плывут по небу – будет много хлеба.
- Полная луна в безоблачном небе – к неурожайному году. То же самое предвещала звездная, ясная, но безлунная ночь.
- Если в этот день ясная заря, ожидайте мороза.
- Ярко–красный закат – к морозному ясному дню.
- Чистый закат в морозную погоду – морозы не уступят.
Что нельзя делать в эту дату
- 3 февраля запрещается есть жирную пищу
- Старайтесь не злословить.
- Не стоит занимать какие-либо предметы быта.
Именинниками 3 февраля являются: Агния, Анна, Евгений, Иван, Илья, Максим.
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