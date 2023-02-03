Церковный праздник 3 февраля: что нельзя делать в день Максима, приметы

Вы узнаете о главных приметах этого дня, что сегодня нельзя делать, а также, кого поздравить с именинами в материале Styler.

Что известно о святом

Максим родился в 1475 году в Греции, но впоследствии приехал в Россию, где занимался переводом духовных произведений. Первой его большой работой было переложение на русский язык Псалтырей. Всю свою жизнь активно переводил разные публицистические произведения

В народе 3 февраля молились Максиму, чтобы тот уберег от бед. Если в этот день помириться с теми, с кем находились в ссоре, то ваши отношения укрепляются. А еще 3 февраля уходили в лес и обнимали березу. Дереву рассказывали обо всех своих переживаниях и проблемах. Говорили, что тогда обязательно на обратном пути придет правильное решение.

Главные приметы этого дня

3 февраля на улице ясно – весна обещает быть ранней.

Месяц в тумане – к хорошему урожаю зерна.

Луна скрывается под облаками, которые особенно быстро плывут по небу – будет много хлеба.

Полная луна в безоблачном небе – к неурожайному году. То же самое предвещала звездная, ясная, но безлунная ночь.

Если в этот день ясная заря, ожидайте мороза.

Ярко–красный закат – к морозному ясному дню.

Чистый закат в морозную погоду – морозы не уступят.

Что нельзя делать в эту дату

3 февраля запрещается есть жирную пищу

Старайтесь не злословить.

Не стоит занимать какие-либо предметы быта.

Именинниками 3 февраля являются: Агния, Анна, Евгений, Иван, Илья, Максим.