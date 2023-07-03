Церковне свято 3 липня: що не можна робити в цей незвичний день, а що зробити треба

Головні традиції цього дня, що треба зробити

Колись цей день вважається дуже вдалим для того, щоб полювати на перепелів. Якщо вдасться отримати таку здобич, весь рік буде супроводжувати удача, добробут і достаток.

Також можна загадувати бажання на Мефодія, і воно обов'язково збудеться. Знайти і намотати на мізинець павутину - наблизити удачу.

У цей день жінки та дівчата ходили з розпущеним волоссям, оскільки вірили, що це додасть йому здоров'я, блиск і більшу красу.

Що не можна робити 3 липня

Вважається, що сьогодні категорично не можна вбивати павуків - це страшний гріх і призведе до фінансових труднощів.

Також у цей день не варто їсти яйця і горіхи.

Не потрібно давати непрошені поради сьогодні, інакше зіпсуєте відносини з людиною.

Також на рекомендується чіпати свої накопичення і перераховувати гроші - в іншому випадку незабаром фінанси доведеться розтратити.

Поганою прикметою вважалося викидати зі столу залишки їжі - ними слід поділитися з нужденними.

Також не можна сьогодні сваритися, пліткувати та заздрити.

Важливі прикмети 3 липня

Якщо павуки плетуть велике павутиння, то погода буде сухою і безвітряною. А от павук, що порвав свою павутину - до погіршення погоди.

Мурахи ховаються в мурашник - до дощу і грози.

Якщо хмари високі, то буде спекотна спека.

Якщо йде дощ, значить, така погода триватиме ще сорок днів.

День ангела (іменини) сьогодні святкують:

Андрій, Афанасій, Гліб, Дмитро, Іван, Інна, Наум, Микола, Римма, Хома.

Як помолитися про добробут в родині: