Церковне свято 3 липня: що не можна робити в цей незвичний день, а що зробити треба

3 липня 2023 року за церковним православним календарем вшановується пам’ять Мефодія Патарського, а от в народі цей день називали Мефодій Перепелятник, павутинний день, погодовказівник, і здавна він мав багато особливих традицій.
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Колись цей день вважається дуже вдалим для того, щоб полювати на перепелів. Якщо вдасться отримати таку здобич, весь рік буде супроводжувати удача, добробут і достаток.
Також можна загадувати бажання на Мефодія, і воно обов'язково збудеться. Знайти і намотати на мізинець павутину - наблизити удачу.
У цей день жінки та дівчата ходили з розпущеним волоссям, оскільки вірили, що це додасть йому здоров'я, блиск і більшу красу.
Вважається, що сьогодні категорично не можна вбивати павуків - це страшний гріх і призведе до фінансових труднощів.
Також у цей день не варто їсти яйця і горіхи.
Не потрібно давати непрошені поради сьогодні, інакше зіпсуєте відносини з людиною.
Також на рекомендується чіпати свої накопичення і перераховувати гроші - в іншому випадку незабаром фінанси доведеться розтратити.
Поганою прикметою вважалося викидати зі столу залишки їжі - ними слід поділитися з нужденними.
Також не можна сьогодні сваритися, пліткувати та заздрити.
Андрій, Афанасій, Гліб, Дмитро, Іван, Інна, Наум, Микола, Римма, Хома.
Господь наш Всемогутній, я кличу до Тебе. Молю Тебе про сімейне щастя і благополуччя.
Не залиш близьких моїх без свого заступництва, пошли благодать свою і збережи від усякого зла, сварок і конфліктів.
Дай розуму триматися одне за одного і разом боротися за щастя, долаючи труднощі з Твоєю допомогою.
Амінь.
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