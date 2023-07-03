RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Церковный праздник 3 июля: что нельзя делать в этот необычный день, а что сделать нужно

Какой праздник 3 июля (фото: Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

3 июля 2023 года по церковному православному календарю чтится память Мефодия Патарского, а вот в народе этот день называли Мефодий Перепелятник, паутинный день, погодоуказатель, и издавна он имел много особых традиций.

Что можно и нельзя делать, как помолиться, и у кого день ангела - в материале Styler дальше.

Главные традиции этого дня, что нужно сделать

Когда-то этот день считается очень удачным для того, чтобы охотиться на перепелов. Если удастся получить такую добычу, весь год будет сопровождать удача, благополучие и достаток.

Также можно загадывать желание на Мефодия, и оно обязательно сбудется. Найти и намотать на мизинец паутину - приблизить удачу.

В этот день женщины и девушки ходили с распущенными волосами, поскольку верили, что это придаст ему здоровье, блеск и красоту.

Что нельзя делать 3 июля

Считается, что сегодня категорически нельзя убивать пауков - это страшный грех и приведет к финансовым затруднениям.

Также в этот день не следует есть яйца и орехи.

Не нужно давать непрошеные советы сегодня, иначе испортите отношения с человеком.

Также на рекомендуется трогать свои накопления и перечислять деньги - в противном случае вскоре финансы придется растратить.

Плохой приметой считалось выбрасывать со стола остатки пищи - ими следует поделиться с нуждающимися.

Также нельзя сегодня ссориться, сплетничать и завидовать.

Важные приметы 3 июля

  • Если пауки плетут большую паутину, то погода будет сухой и безветренной. А вот паук, порвавший свою паутину - к ухудшению погоды.
  • Муравьи прячутся в муравейнике - к дождю и грозе.
  • Если облака высокие, то будет жаркая жара.
  • Если идет дождь, значит, такая погода продлится еще сорок дней.

День ангела (именины) сегодня празднуют:

Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Инна, Наум, Николай, Римма, Фома.

Как помолиться о благополучии в семье:

Господь наш Всемогущий, я взываю к Тебе. Молю Тебя о семейном счастье и благополучии.

Не оставь близких моих без своего покровительства, пошли благодать свою и сохрани от всякого зла, ссор и конфликтов.

Дай разуму держаться друг за друга и вместе бороться за счастье, преодолевая трудности с Твоей помощью.

Аминь.

Раньше мы писали, когда будут отмечаться в Украине Медовый, Яблочный и Ореховый Спас, и как изменятся даты в новом литургическом календаре.

Также читайте обо всех церковных праздниках июля 2023 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
святасвято в Україні