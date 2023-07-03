Церковный праздник 3 июля: что нельзя делать в этот необычный день, а что сделать нужно

Главные традиции этого дня, что нужно сделать

Когда-то этот день считается очень удачным для того, чтобы охотиться на перепелов. Если удастся получить такую добычу, весь год будет сопровождать удача, благополучие и достаток.

Также можно загадывать желание на Мефодия, и оно обязательно сбудется. Найти и намотать на мизинец паутину - приблизить удачу.

В этот день женщины и девушки ходили с распущенными волосами, поскольку верили, что это придаст ему здоровье, блеск и красоту.

Что нельзя делать 3 июля

Считается, что сегодня категорически нельзя убивать пауков - это страшный грех и приведет к финансовым затруднениям.

Также в этот день не следует есть яйца и орехи.

Не нужно давать непрошеные советы сегодня, иначе испортите отношения с человеком.

Также на рекомендуется трогать свои накопления и перечислять деньги - в противном случае вскоре финансы придется растратить.

Плохой приметой считалось выбрасывать со стола остатки пищи - ими следует поделиться с нуждающимися.

Также нельзя сегодня ссориться, сплетничать и завидовать.

Важные приметы 3 июля

Если пауки плетут большую паутину, то погода будет сухой и безветренной. А вот паук, порвавший свою паутину - к ухудшению погоды.

Муравьи прячутся в муравейнике - к дождю и грозе.

Если облака высокие, то будет жаркая жара.

Если идет дождь, значит, такая погода продлится еще сорок дней.

День ангела (именины) сегодня празднуют:

Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Инна, Наум, Николай, Римма, Фома.

Как помолиться о благополучии в семье: