Церковне свято 3 червня: що можна і не можна робити на день Олени, важливі прикмети

3 червня 2023 року православні християни вшановують пам'ять святих Костянтина та матері його Олени.
Що не можна робити, а що можна і потрібно, традиції, прикмети та всі дні ангела - далі у матеріалі Styler.
Рівноапостольну святу Олену називають за подвиги перед Церквою та зведення християнської релігії у статус державної. Православні хроніки стверджують, що цариця Олена знайшла Животворчий Хрест Господній (на якому був розіп'ятий Ісус Христос) і біля місця знаходження збудувала храми та церкви.
Святу Єлену в народі вважали покровителькою льону, тому 3 червня висівали льон на ділянках. Якщо погода була невідповідною, то треба було обов'язково кинути в землю хоч жменьку льону.
За народними віруваннями, у цей день дуже корисно їсти курячі яйця.
3 червня іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Єлисей, Кирило, Костянтин, Михайло, Теодор, Федір, Ярослав, Олена, Олена, Ілона.
Раніше ми писали про кімнатні рослини, які провокують біди та злидні.
Також читайте, як місяць весілля впливає на щастя у шлюбі.