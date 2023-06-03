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Церковне свято 3 червня: що можна і не можна робити на день Олени, важливі прикмети

Фото: Яке церковне свято 3 червня (Getty Images)
Автор: Styler

3 червня 2023 року православні християни вшановують пам'ять святих Костянтина та матері його Олени.

Що не можна робити, а що можна і потрібно, традиції, прикмети та всі дні ангела - далі у матеріалі Styler.

Традиції цього дня

Рівноапостольну святу Олену називають за подвиги перед Церквою та зведення християнської релігії у статус державної. Православні хроніки стверджують, що цариця Олена знайшла Животворчий Хрест Господній (на якому був розіп'ятий Ісус Христос) і біля місця знаходження збудувала храми та церкви.

Святу Єлену в народі вважали покровителькою льону, тому 3 червня висівали льон на ділянках. Якщо погода була невідповідною, то треба було обов'язково кинути в землю хоч жменьку льону.

За народними віруваннями, у цей день дуже корисно їсти курячі яйця.

Прикмети погоди 3 червня

  • Душне повітря обіцяє погіршення погоди.
  • Хмарна ніч – до похмурої погоди.
  • Якщо дме північний вітер, то зернові не вродять.
  • Зозуля багато співає - на хорошу погоду.

Що не можна робити 3 червня

  • Жінкам не варто заплітати волосся, інакше воно випадатиме.
  • Лінуватися сьогодні не можна, інакше свята Олена розсердиться.
  • Носити одяг чорного кольору сьогодні - до сварок та ворожнечі.
  • Незаміжнім дівчатам не можна цілий день сидіти вдома. Варто вийти надвір хоча б ненадовго.

3 червня іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Єлисей, Кирило, Костянтин, Михайло, Теодор, Федір, Ярослав, Олена, Олена, Ілона.

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