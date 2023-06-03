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Церковный праздник 3 июня: что можно и нельзя делать в день Елены, важные приметы

Фото: Какой церковный праздник 3 июня (Getty Images)
Автор: Styler

3 июня 2023 года православные христиане почитают память святых Константина и матери его Елены.

Что нельзя делать, а что можно и нужно, традиции, приметы и все дни ангела - дальше в материале Styler.

Традиции этого дня

Равноапостольной святую Елену называют за подвиги перед Церковью и возведение христианской религии в статус государственной. Православные хроники утверждают, что царица Елена нашла Животворящий Крест Господень (на котором был распят Иисус Христос) и возле места обретения построила храмы и церкви.

Святую Елену в народе считали покровительницей льна, поэтому 3 июня высеивали лен на участках. Если погода была неподходящей, то нужно было обязательно бросить в землю хоть горстку льна.

По народным верованиям, в этот день очень полезно есть куриные яйца.

Приметы погоды 3 июня

  • Душный воздух сулит ухудшение погоды.
  • Облачная ночь - к пасмурной погоде.
  • Если дует северный ветер, то зерновые не уродятся.
  • Кукушка много поет - к хорошей погоде.

Что нельзя делать 3 июня

  • Женщинам не стоит заплетать волосы, иначе они будут выпадать.
  • Лениться сегодня нельзя, иначе святая Елена разозлится.
  • Носить одежду черного цвета сегодня - к ссорам и вражде.
  • Незамужним девушкам нельзя целый день сидеть дома. Стоит выйти на улицу хотя бы ненадолго.

3 июня именины отмечают владельцы таких имен: Андрей, Елисей, Кирилл, Константин, Михаил, Теодор, Федор, Ярослав, Алена, Елена, Илона.

Раньше мы писали о комнатных растениях, которые провоцируют беды и нищету.

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