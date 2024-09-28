Церковне свято 29 вересня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

29 вересня православні українці відзначають святого преподобного Киріяка самітника за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Киріяк народився в IV столітті в Палестині та ще змалку відчув поклик до служіння Богу. Прагнучи духовного вдосконалення, він вирішив залишити мирське життя і присвятити себе чернецтву. Пішовши в пустелю, Киріяк провів роки у молитві, пості та строгій самоті, де зустрів багато духовних випробувань.
Попри труднощі та спокуси, його віра залишалася непохитною. Бог часто відкривав йому істини через видіння і духовні одкровення. Киріяк навчав, що шлях до істинної духовності лежить через простоту, смирення та щире покаяння. Його аскетичний приклад став натхненням для багатьох монахів, а сам преподобний Киріяк є шанованим покровителем самітників і духовних подвижників.
Святий Киріяк (зображення: Вікіпедія)
Згідно віруванням і народним традиціям українців, бажано не робити таке:
Також не рекомендується брати до рук спиці чи будь-які інші гострі предмети. Вважали, що якщо раптом у цей день поранитися до крові, то можна померти.
За традицією, 29 вересня селяни стригли овець, готуючи їх до зими, а жінки займалися заготовленням капусти, щоб забезпечити родину запасами на холодний період. Сни, побачені в ніч на цей день, вважалися важливими підказками від Вищих Сил і могли нести поради чи попередження на майбутнє.
Завтра іменини святкують: Іван.
За гороскопом люди, які народилися 29 вересня - Терези.
Окрім церковного свята, 29 вересня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми розказували про Батьківську суботу у вересні - коли згадувати покійних за новим церковним календарем.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Вікіпедія.