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Церковне свято 29 вересня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Яке церковне свято 29 вересня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

29 вересня православні українці відзначають святого преподобного Киріяка самітника за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке свято 29 вересня у церковному календарі

Киріяк народився в IV столітті в Палестині та ще змалку відчув поклик до служіння Богу. Прагнучи духовного вдосконалення, він вирішив залишити мирське життя і присвятити себе чернецтву. Пішовши в пустелю, Киріяк провів роки у молитві, пості та строгій самоті, де зустрів багато духовних випробувань.

Попри труднощі та спокуси, його віра залишалася непохитною. Бог часто відкривав йому істини через видіння і духовні одкровення. Киріяк навчав, що шлях до істинної духовності лежить через простоту, смирення та щире покаяння. Його аскетичний приклад став натхненням для багатьох монахів, а сам преподобний Киріяк є шанованим покровителем самітників і духовних подвижників.

Святий Киріяк (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити

Згідно віруванням і народним традиціям українців, бажано не робити таке:

  • Сваритися і лихословити
  • Починати нові справи
  • Цілуватися з коханою людиною
  • Розповідати свої плани.

Також не рекомендується брати до рук спиці чи будь-які інші гострі предмети. Вважали, що якщо раптом у цей день поранитися до крові, то можна померти.

Народні прикмети і традиції 29 вересня

  • Тепла погода весь день - протримається надовго
  • Листя жовте, але ще не опадає - осінь буде довгою
  • Багато зірок на небі - восени буде мало опадів
  • У лісі з’явилися гриби - до затяжної осені
  • Густий туман ввечері - заморозки будуть не скоро.

За традицією, 29 вересня селяни стригли овець, готуючи їх до зими, а жінки займалися заготовленням капусти, щоб забезпечити родину запасами на холодний період. Сни, побачені в ніч на цей день, вважалися важливими підказками від Вищих Сил і могли нести поради чи попередження на майбутнє.

У кого день ангела 29 вересня

Завтра іменини святкують: Іван.

За гороскопом люди, які народилися 29 вересня - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 29 вересня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • День машинобудівника в Україні
  • День пам'яті трагедії Бабиного Яру
  • Міжнародний день глухих
  • День осінньої самотності
  • День отоларинголога.

Раніше ми розказували про Батьківську суботу у вересні - коли згадувати покійних за новим церковним календарем.

Також читайте, чому в церкві під час молитви хочеться позіхати.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Вікіпедія.

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