Церковный праздник 29 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

29 сентября православные украинцы отмечают святого преподобного Кирияка отшельника по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Кириак родился в IV веке в Палестине и еще с детства почувствовал зов к служению Богу. Стремясь к духовному совершенствованию, он решил оставить мирскую жизнь и посвятить себя монашеству. Уходя в пустыню, Кириак провел годы в молитве, посте и строгом одиночестве, где встретил много духовных испытаний.
Несмотря на трудности и соблазны, его вера оставалась непоколебимой. Бог часто открывал ему истины через видения и духовные откровения. Кириак учил, что путь к истинной духовности лежит через простоту, смирение и искреннее покаяние. Его аскетический пример стал вдохновением для многих монахов, а сам преподобный Кириак является уважаемым покровителем отшельников и духовных подвижников.
Святой Кириак (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, желательно не делать следующее:
Также не рекомендуется брать в руки спицы или другие острые предметы. Считалось, что если вдруг в этот день пораниться до крови, то можно умереть.
По традиции 29 сентября крестьяне стригли овец, готовя их к зиме, а женщины занимались заготовлением капусты, чтобы обеспечить семью запасами на холодный период. Сны, увиденные ночью на этот день, считались важными подсказками от Высших Сил и могли нести советы или предупреждения на будущее.
Завтра именины празднуют: Иван.
По гороскопу люди, родившиеся 23 сентября - Весы.
Кроме церковного праздника, 29 сентября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Раньше мы рассказывали об отеческой субботе в сентябре - когда вспоминать усопших по новому церковному календарю.
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При написании материала были использованы источники: сайты ВЦУ, Большая украинская энциклопедия, Википедия.