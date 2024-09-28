Церковне свято 29 вересня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке свято 29 вересня у церковному календарі

Киріяк народився в IV столітті в Палестині та ще змалку відчув поклик до служіння Богу. Прагнучи духовного вдосконалення, він вирішив залишити мирське життя і присвятити себе чернецтву. Пішовши в пустелю, Киріяк провів роки у молитві, пості та строгій самоті, де зустрів багато духовних випробувань.

Попри труднощі та спокуси, його віра залишалася непохитною. Бог часто відкривав йому істини через видіння і духовні одкровення. Киріяк навчав, що шлях до істинної духовності лежить через простоту, смирення та щире покаяння. Його аскетичний приклад став натхненням для багатьох монахів, а сам преподобний Киріяк є шанованим покровителем самітників і духовних подвижників.

Святий Киріяк (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити

Згідно віруванням і народним традиціям українців, бажано не робити таке:

Сваритися і лихословити

Починати нові справи

Цілуватися з коханою людиною

Розповідати свої плани.

Також не рекомендується брати до рук спиці чи будь-які інші гострі предмети. Вважали, що якщо раптом у цей день поранитися до крові, то можна померти.

Народні прикмети і традиції 29 вересня

Тепла погода весь день - протримається надовго

Листя жовте, але ще не опадає - осінь буде довгою

Багато зірок на небі - восени буде мало опадів

У лісі з’явилися гриби - до затяжної осені

Густий туман ввечері - заморозки будуть не скоро.

За традицією, 29 вересня селяни стригли овець, готуючи їх до зими, а жінки займалися заготовленням капусти, щоб забезпечити родину запасами на холодний період. Сни, побачені в ніч на цей день, вважалися важливими підказками від Вищих Сил і могли нести поради чи попередження на майбутнє.

У кого день ангела 29 вересня

Завтра іменини святкують: Іван.

За гороскопом люди, які народилися 29 вересня - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 29 вересня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: