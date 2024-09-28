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Церковный праздник 29 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Суббота 28 сентября 2024 22:46
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Церковный праздник 29 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела Какой церковный праздник 29 сентября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

29 сентября православные украинцы отмечают святого преподобного Кирияка отшельника по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой праздник 29 сентября в церковном календаре

Кириак родился в IV веке в Палестине и еще с детства почувствовал зов к служению Богу. Стремясь к духовному совершенствованию, он решил оставить мирскую жизнь и посвятить себя монашеству. Уходя в пустыню, Кириак провел годы в молитве, посте и строгом одиночестве, где встретил много духовных испытаний.

Несмотря на трудности и соблазны, его вера оставалась непоколебимой. Бог часто открывал ему истины через видения и духовные откровения. Кириак учил, что путь к истинной духовности лежит через простоту, смирение и искреннее покаяние. Его аскетический пример стал вдохновением для многих монахов, а сам преподобный Кириак является уважаемым покровителем отшельников и духовных подвижников.

Церковный праздник 29 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Святой Кириак (изображение: Википедия)

Что нельзя делать

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, желательно не делать следующее:

  • Ссориться и злословить
  • Начинать новые дела
  • Целоваться с любимым человеком
  • Рассказывать свои планы.

Также не рекомендуется брать в руки спицы или другие острые предметы. Считалось, что если вдруг в этот день пораниться до крови, то можно умереть.

Народные приметы и традиции 29 сентября

  • Весь день - такая погода продержится надолго
  • Листья желтые, но еще не опадают - осень будет длинной
  • Много звезд на небе - осенью будет мало осадков
  • В лесу появились грибы - к затяжной осени
  • Густой туман вечером - заморозки будут не скоро.

По традиции 29 сентября крестьяне стригли овец, готовя их к зиме, а женщины занимались заготовлением капусты, чтобы обеспечить семью запасами на холодный период. Сны, увиденные ночью на этот день, считались важными подсказками от Высших Сил и могли нести советы или предупреждения на будущее.

У кого день ангела 29 сентября

Завтра именины празднуют: Иван.

По гороскопу люди, родившиеся 23 сентября - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 29 сентября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День машиностроителя в Украине
  • День памяти трагедии Бабьего Яра
  • Международный день глухих
  • День осеннего одиночества
  • День отоларинголога.

Раньше мы рассказывали об отеческой субботе в сентябре - когда вспоминать усопших по новому церковному календарю.

Также читайте, почему в церкви во время молитвы хочется зевать.

При написании материала были использованы источники: сайты ВЦУ, Большая украинская энциклопедия, Википедия.

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