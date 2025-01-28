Церковне свято 28 січня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Історія церковного свята

Преподобний Єфрем Сирієць, якого також називають Сиріном, народився близько 306 року, за часів правління імператора Костянтина. Родина, в якій народився хлопчик, проживала в Месопотамії, а його батьки були християнами.

Вважається, що саме батько та матір дали синові напрямок життя. Спершу хлопчик навчався у єпископа Іоанна, а здобувши духовну освіту, вирушив для продовження навчання в сирійське місто Едесу.

Яфрем одержав Сан священника та почав проповідувати Слово Боже, а також писати церковні повчання. Для того, щоб краще пізнати духовну істину, Єфрем вирушав у далекі мандрівки, спілкуючись з пустельниками.

Зокрема, святий відвідав святого Василя Великого, після чого повернувся до Едесу. Там Єфрем став самітником, оселившись в печері та проводячи весь час в молитвах і написаннях духовних творів. Згодом до нього почали приходити послідовники, щоб переймати молитви та чернечі настанови.

Головні прикмети цього дня

Якщо сьогодні вітер дме сильно - незабаром будуть дощі

28 січня небо темне - до відлиги

Цього дня низько літають птахи - незабаром прийдуть морози

28 січня на деревах з'явився іній - до потепління

Що сьогодні не можна робити

Відповідно до народних прикмет, щоб не розгнівати святих і не зіпсувати долю, сьогодні не можна:

лаятись і скандалити

переїдати та зловживати алкоголем

позичати комусь або у когось гроші

пліткувати

вбивати комах

У кого сьогодні день ангела

За новим стилем, 28 січня день ангела святкують власники таких імен: Георгій, Володимир, Ольга.

Крім цього, за старим стилем сьогодні іменини відзначають: Прохор, Гаврило, Михайло, Олена, Іван, Ілона, Павло, Ян.