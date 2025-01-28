Церковный праздник 28 января: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

История церковного праздника

Преподобный Ефрем Сириец, которого также называют Сирином, родился около 306 года, во времена правления императора Константина. Семья, в которой родился мальчик, проживала в Месопотамии, а его родители были христианами.

Считается, что именно отец и мать дали сыну направление жизни. Сперва мальчик учился у епископа Иоанна, а получив духовное образование, отправился для продолжения обучения в сирийский город Эдесу.

Яфрем получил сан священника и начал проповедовать Слово Божье, а также писать церковные поучения. Для того, чтобы лучше познать духовную истину, Ефрем отправлялся в дальние странствия, общаясь с отшельниками.

В частности, святой посетил святого Василия Великого, после чего вернулся в Эдесу. Там Ефрем стал отшельником, поселившись в пещере и проводя все время в молитвах и написании духовных произведений. Впоследствии к нему начали приходить последователи, чтобы перенимать молитвы и монашеские наставления.

Главные приметы этого дня

Если сегодня ветер дует сильно - вскоре будут дожди

28 января небо темное - к оттепели

В этот день низко летают птицы - вскоре придут морозы

28 января на деревьях появился иней - к потеплению

Что сегодня нельзя делать

Согласно народным приметам, чтобы не разгневать святых и не испортить судьбу, сегодня нельзя:

ругаться и скандалить

переедать и злоупотреблять алкоголем

занимать кому-то или у кого-то деньги

сплетничать

убивать насекомых

У кого сегодня день ангела

По новому стилю, 28 января день ангела празднуют обладатели таких имен: Георгий, Владимир, Ольга.

Кроме этого, по старому стилю сегодня именины отмечают: Прохор, Гавриил, Михаил, Елена, Иван, Илона, Павел, Ян.