Дні ангела у лютому 2025: хто святкує іменини за новим і старим календарем
У кого іменини у лютому 2025 (фото: Freepik)
День ангела - це важливий день, коли вшановують святого покровителя, на честь якого отримала ім'я близька людина. Тож це прекрасна можливість привітати рідних теплими словами.
Про те, у кого день ангела в лютому за новим і за старим церковним календарем, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Іменини у лютому 2025 за новим стилем
- 1 лютого - Микола, Василь, Петро, Тимофій, Семен
- 2 лютого - Василь
- 3 лютого - Василь, Ганна, Володимир, Іван, Микола, Михайло, Павло, Роман, Тимофій, Семен
- 4 лютого - Борис, Аркадій, Дмитро, Василь, Олександр, Ганна, Георгій, Іван, Катерина, Кирило, Михайло, Сергій, Андрій, Микола, Олексій, Федір, Петро, Юрій
- 5 лютого - Василиса, Олександра, Антон, Михайло, Макар
- 6 лютого - Христина, Анатолій, Дмитро, Василь, Іван, Максим, Олександр, Марія
- 7 лютого - Петро, Олексій, Олександр
- 8 лютого - Семен, Андрій, Петро, Олександр, Сергій, Федір, Степан
- 9 лютого - Геннадій, Василь, Іван
- 10 лютого - Валентина, Антон, Галина, Аркадій, Василь, Ганна, Григорій, Геннадій, Іван
- 11 лютого - Дмитро, Всеволод
- 12 лютого - Олексій, Антон, Марія, Євген
- 13 лютого - Володимир, Віра, Світлана, Ганна, Євген, Ірина, Зоя, Іван, Микола, Павло, Михайло, Василь, Тимофій
- 14 лютого - Георгій, Михайло, Кирило, Костянтин
- 15 лютого - Іван, Павло, Софія, Микола, Михайло, Петро, Олексій, Семен
- 16 лютого - Юліан, Єремія, Ілля, Данило, Павло, Макар, Самуїл
- 17 лютого - Федір, Ганна, Михайло, Марія, Пульхерія, Микола, Павло, Роман, Теодор, Маріанна
- 18 лютого - Вольдемар, Віктор, Павло, Лев, Володимир, Василь, Кузьма
- 19 лютого - Богдан, Архип, Теодор, Максим, Дмитро, Федір, Євген, Макар, Микита
- 20 лютого - Афанасій, Василь, Давид, Леонтій, Іван, Гнат, Ярослав, Лев, Лука, Сава, Микола, Антон, Денис, Ян, Сергій, Теодор, Філіп, Тихон, Федір, Фома
- 21 лютого - Данило, Олександр, Григорій, Єгор, Ольга, Захар, Костянтин, Іван, Павло, Остап, Тимофій, Георгій, Ян,
- 22 лютого - Аріна, Варвара, Афанасій, Вольдемар, Володимир, Віктор, Йосип, Єлизавета, Іван, Ірина, Микола, Михайло, Степан, Сергій, Федір, Теодор, Філіп, Парасковія, Андрій, Ян
- 23 лютого - Дем'ян, Сергій, Іван, Михайло, Клим, Микола, Кузьма, Матрона, Олексій, Олександр, Ян
- 24 лютого - Іларіон, Іван, Ян
- 25 лютого - Федір, Євген, Антон, Теодор, Олександр, Тарас
- 26 лютого - Севастьян, Ганна, Сергій, Іван, Микола, Ян, Петро
- 27 лютого - Михайло, Макар, Петро, Яків, Тимофій, Степан, Юліан
- 28 лютого - Арсеній, Симон, Василь, Кіра, Нестор, Микола, Марина
Іменини у лютому 2025 за старим стилем
- 1 лютого - Микола, Федір, Антон, Петро, Макар
- 2 лютого - Семен, Павло, Інна
- 3 лютого - Ганна, Іван, Євген, Ілля, Максим, Анастасія
- 4 лютого - Георгій, Анастасія, Іван, Макар, Леонтій, Микола, Тимофій, Петро
- 5 лютого - Катерина, Володимир, Федір, Геннадій, Іван
- 6 лютого - Тимофій, Денис, Микола, Іван, Павло, Ксенія
- 7 лютого - Петро, Анатолій, Дмитро, Василь, Володимир, Віталій, Григорій, Олександр, Борис
- 8 лютого - Федір, Аркадій, Семен, Іван, Петро, Марія
- 9 лютого - Іван, Дмитро, Петро
- 10 лютого - Володимир, Ольга, Георгій
- 11 лютого - Роман, Іван, Костянтин, Дмитро
- 12 лютого - Володимир, Василь, Григорій, Максим, Іван
- 13 лютого - Микита, Віктор, Ілля, Іван
- 14 лютого - Микола, Василь, Петро, Тимофій, Семен
- 15 лютого - Василь
- 16 лютого - Василь, Ганна, Володимир, Іван, Микола, Михайло, Павло, Роман, Тимофій, Семен
- 17 лютого - Борис, Аркадій, Дмитро, Василь, Олександр, Ганна, Георгій, Іван, Катерина, Кирило, Михайло, Сергій, Андрій, Микола, Олексій, Федір, Петро, Юрій
- 18 лютого - Василиса, Олександра, Антон, Михайло, Макар
- 19 лютого - Христина, Анатолій, Дмитро, Василь, Іван, Максим, Олександр, Марія
- 20 лютого - Петро, Олексій, Олександр
- 21 лютого - Семен, Андрій, Петро, Олександр, Сергій, Федір, Степан
- 22 лютого - Геннадій, Василь, Іван
- 23 лютого - Валентина, Антон, Галина, Аркадій, Василь, Ганна, Григорій, Геннадій, Іван
- 24 лютого - Дмитро, Всеволод
- 25 лютого - Олексій, Антон, Марія, Євген
- 26 лютого - Володимир, Віра, Світлана, Ганна, Євген, Ірина, Зоя, Іван, Микола, Павло, Михайло, Василь, Тимофій
- 27 лютого - Георгій, Михайло, Кирило, Костянтин
- 28 лютого - Іван, Павло, Софія, Микола, Михайло, Петро, Олексій, Семен
До речі, нещодавно ми розповідали про те, які свята будуть у лютому за новим календарем.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Церковний календар, Chas.news.