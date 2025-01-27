Дні ангела у лютому 2025: хто святкує іменини за новим і старим календарем

День ангела - це важливий день, коли вшановують святого покровителя, на честь якого отримала ім'я близька людина. Тож це прекрасна можливість привітати рідних теплими словами.

Про те, у кого день ангела в лютому за новим і за старим церковним календарем, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

До речі, нещодавно ми розповідали про те, які свята будуть у лютому за новим календарем.

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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Церковний календар, Chas.news.