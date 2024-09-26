ua en ru
Чт, 26 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Церковне свято 27 вересня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Четвер 26 вересня 2024 22:47
UA EN RU
Церковне свято 27 вересня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела Яке церковне свято 27 вересня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

27 вересня православні українці вшановують святих мучеників Калістрата і дружини його за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке свято 27 вересня у церковному календарі

Святий Калістрат - постать, що надихає своєю вірою і відвагою. Він народився в родині військових, а його дід служив під Понтієм Пілатом, ставши свідком смерті і воскресіння Христа.

Калістрат став жертвою зради, коли один із товаришів спробував змусити його відректися від віри. Відмовившись, юнака зашили в мішок і скинули в море, але дельфіни врятували його. Це диво призвело до навернення 49 солдатів. Однак їхній командир, побоюючись бунту, вирішив стратити всіх новонавернених.

Солдати, яких зв'язали і скинули в озеро, вціліли, коли мотузки самі розв'язалися. Після цього ще 135 воїнів також прийняли християнство. Вночі командир наказав страти всіх 49 мучеників разом із Калістратом.

Їх поховали, а на цьому місці згодом звели церкву. Мощі святого Калістрата, що зберігалися в Константинополі, стали джерелом чудес. Його історія нагадує, що навіть у найжорстокіших випробуваннях віра може принести порятунок та надію.

Церковне свято 27 вересня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Святий Калістрат (зображення: blyzhchedoboga.com.ua)

Що не можна робити

Згідно віруванням і народним традиціям українців, бажано не робити таке:

  • Сваритися та лихословити
  • Вживати алкогольні напої
  • Ходити до лісу
  • Брати чи давати гроші в борг.

Також не рекомендується працювати, адже здавна вважалося, що інакше результат буде негативним, а справи тільки ускладняться.

Народні прикмети і традиції 27 вересня

  • Зранку заморозки - до ранньої весни
  • Птахи вже відлетіли у теплі краї - очікуйте морози
  • Вітер із заходу - до різкої зміни погоди.

У день святого Калістрата віряни завжди відвідували церкву, щоб помолитися й отримати його благословення на здоров'я та силу. Вони просили святого допомогти їм вистояти перед труднощами та злом.

У кого день ангела 27 вересня

Завтра іменини святкують: Віктор, Дмитро, Ігнат, Марк, Михайло, Петро, Федір.

За гороскопом люди, які народилися 23 вересня - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 27 вересня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • День вихователя і дошкільного працівника
  • Всесвітній день туризму
  • День чеського пива
  • День любовної записки
  • День народження Google.

Раніше ми розказували про Рош га-Шана 2024 - коли єврейський Новий рік, історія і традиції святкування.

Також читайте, чому темніє хрестик - що кажуть забобони і церква.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Вікіпедія.

Читайте РБК-Україна в Google News
Церковний календар Свята
NEWS
Українцям готують підвищення цін на електроенергію: хто заплатить більше з 1 листопада
Українцям готують підвищення цін на електроенергію: хто заплатить більше з 1 листопада