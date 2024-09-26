Церковне свято 27 вересня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

27 вересня православні українці вшановують святих мучеників Калістрата і дружини його за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке свято 27 вересня у церковному календарі

Святий Калістрат - постать, що надихає своєю вірою і відвагою. Він народився в родині військових, а його дід служив під Понтієм Пілатом, ставши свідком смерті і воскресіння Христа.

Калістрат став жертвою зради, коли один із товаришів спробував змусити його відректися від віри. Відмовившись, юнака зашили в мішок і скинули в море, але дельфіни врятували його. Це диво призвело до навернення 49 солдатів. Однак їхній командир, побоюючись бунту, вирішив стратити всіх новонавернених.

Солдати, яких зв'язали і скинули в озеро, вціліли, коли мотузки самі розв'язалися. Після цього ще 135 воїнів також прийняли християнство. Вночі командир наказав страти всіх 49 мучеників разом із Калістратом.

Їх поховали, а на цьому місці згодом звели церкву. Мощі святого Калістрата, що зберігалися в Константинополі, стали джерелом чудес. Його історія нагадує, що навіть у найжорстокіших випробуваннях віра може принести порятунок та надію.

Святий Калістрат (зображення: blyzhchedoboga.com.ua)

Що не можна робити

Згідно віруванням і народним традиціям українців, бажано не робити таке:

Сваритися та лихословити

Вживати алкогольні напої

Ходити до лісу

Брати чи давати гроші в борг.

Також не рекомендується працювати, адже здавна вважалося, що інакше результат буде негативним, а справи тільки ускладняться.

Народні прикмети і традиції 27 вересня

Зранку заморозки - до ранньої весни

Птахи вже відлетіли у теплі краї - очікуйте морози

Вітер із заходу - до різкої зміни погоди.

У день святого Калістрата віряни завжди відвідували церкву, щоб помолитися й отримати його благословення на здоров'я та силу. Вони просили святого допомогти їм вистояти перед труднощами та злом.

У кого день ангела 27 вересня

Завтра іменини святкують: Віктор, Дмитро, Ігнат, Марк, Михайло, Петро, Федір.

За гороскопом люди, які народилися 23 вересня - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 27 вересня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: