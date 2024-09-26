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Церковный праздник 27 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Четверг 26 сентября 2024 22:47
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Церковный праздник 27 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела Какой церковный праздник 27 сентября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

27 сентября православные украинцы чествуют святых мучеников Калистрата и жены его по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой праздник 27 сентября в церковном календаре

Святой Каллистрат - фигура, вдохновляющая своей верой и отвагой. Он родился в семье военных, а его дед служил под Понтием Пилатом, став свидетелем смерти и воскресения Христа.

Каллистрат стал жертвой измены, когда один из товарищей попытался заставить его отречься от веры. Отказавшись, юношу зашили в мешок и сбросили в море, но дельфины спасли его. Это чудо привело к обращению 49 солдат. Однако их командир, опасаясь бунта, решил казнить всех новообращенных.

Солдаты, которых связали и сбросили в озеро, уцелели, когда веревки сами развязались. После этого еще 135 воинов приняли христианство. Ночью командир приказал казни всех 49 мучеников вместе с Каллистратом.

Их похоронили, а на этом месте впоследствии построили церковь. Мощи святого Каллистрата, хранившиеся в Константинополе, стали источником чудес. Его история напоминает, что даже в самых жестоких испытаниях вера может принести спасение и надежду.

Церковный праздник 27 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Святой Калистрат (изображение: blyzhchedoboga.com.ua)

Что нельзя делать

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, желательно не делать следующее:

  • Ссориться и злословить
  • Употреблять алкогольные напитки
  • Ходить в лес
  • Брать или давать деньги взаймы.

Также не рекомендуется работать, ведь издавна считалось, что иначе результат будет отрицательным, а дела только усложнятся.

Народные приметы и традиции 27 сентября

  • Утром заморозки - до ранней весны
  • Птицы уже улетели в теплые края - ждите морозы
  • Ветер с запада - к резкой смен погоды.

В день святого Калистрата верующие всегда посещали церковь, чтобы помолиться и получить благословения на здоровье и силу. Они просили святого помочь им выстоять перед трудностями и злом.

У кого день ангела 27 сентября

Завтра именины празднуют: Виктор, Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, Петр, Федор.

По гороскопу люди, родившиеся 23 сентября - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 27 сентября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День воспитателя и дошкольного работника
  • Всемирный день туризма
  • День чешского пива
  • День любовной записки
  • День рождения Google.

Раньше мы рассказывали о Рош га-Шане 2024 - когда еврейский Новый год, история и традиции празднования.

Также читайте, почему темнеет крестик - что говорят суеверия и церковь.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Википедия.

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