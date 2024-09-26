Церковный праздник 27 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела
27 сентября православные украинцы чествуют святых мучеников Калистрата и жены его по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой праздник 27 сентября в церковном календаре
Святой Каллистрат - фигура, вдохновляющая своей верой и отвагой. Он родился в семье военных, а его дед служил под Понтием Пилатом, став свидетелем смерти и воскресения Христа.
Каллистрат стал жертвой измены, когда один из товарищей попытался заставить его отречься от веры. Отказавшись, юношу зашили в мешок и сбросили в море, но дельфины спасли его. Это чудо привело к обращению 49 солдат. Однако их командир, опасаясь бунта, решил казнить всех новообращенных.
Солдаты, которых связали и сбросили в озеро, уцелели, когда веревки сами развязались. После этого еще 135 воинов приняли христианство. Ночью командир приказал казни всех 49 мучеников вместе с Каллистратом.
Их похоронили, а на этом месте впоследствии построили церковь. Мощи святого Каллистрата, хранившиеся в Константинополе, стали источником чудес. Его история напоминает, что даже в самых жестоких испытаниях вера может принести спасение и надежду.
Святой Калистрат (изображение: blyzhchedoboga.com.ua)
Что нельзя делать
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, желательно не делать следующее:
- Ссориться и злословить
- Употреблять алкогольные напитки
- Ходить в лес
- Брать или давать деньги взаймы.
Также не рекомендуется работать, ведь издавна считалось, что иначе результат будет отрицательным, а дела только усложнятся.
Народные приметы и традиции 27 сентября
- Утром заморозки - до ранней весны
- Птицы уже улетели в теплые края - ждите морозы
- Ветер с запада - к резкой смен погоды.
В день святого Калистрата верующие всегда посещали церковь, чтобы помолиться и получить благословения на здоровье и силу. Они просили святого помочь им выстоять перед трудностями и злом.
У кого день ангела 27 сентября
Завтра именины празднуют: Виктор, Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, Петр, Федор.
По гороскопу люди, родившиеся 23 сентября - Весы.
Какие праздники еще отмечают в Украине завтра
Кроме церковного праздника, 27 сентября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- День воспитателя и дошкольного работника
- Всемирный день туризма
- День чешского пива
- День любовной записки
- День рождения Google.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Википедия.