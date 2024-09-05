ua en ru
Чт, 05 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Рош га-Шана 2024: коли єврейський Новий рік, історія і традиції святкування

Четвер 05 вересня 2024 06:45
UA EN RU
Рош га-Шана 2024: коли єврейський Новий рік, історія і традиції святкування Коли єврейський Новий рік 2024 (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Рош га-Шана 2024 знаменує початок єврейського нового року. Це свято є часом для роздумів про минулий рік і духовного очищення.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, коли єврейський Новий рік у 2024 році, а також історію і традиції свята.

Дата свята

У 2024 році єврейський Новий рік, Рош га-Шана, починають відзначати з вечора 2 жовтня та закінчують увечері 4-го числа. Цього дня єврейська громада святкує початок 5785 року від створення світу за єврейським календарем.

Це особливий період для роздумів і самоаналізу. У цей час євреї аналізують минулий рік, розмірковують про свої вчинки і планують майбутнє. Рош га-Шана також святкує створення світу та людини Богом.

Історія свята

Рош га-Шана, єврейський Новий рік, відзначається протягом двох днів, які вважаються єдиним тривалим святом, відомим як "йом-ха-аріхта". У ці дні євреям заборонено виконувати будь-яку роботу, за винятком приготування їжі.

Свято Рош га-Шана відкриває період десяти днів, званих "Днями трепету" або "Днями покаяння", які тривають до Йом-Кіпура (Судного дня). Вірять, що в цей час на небесах вирішується, кому буде даровано життя, а кому - смерть. Молитви та покаяння в ці дні покликані вплинути на це небесне рішення.

На свято протягом двох днів євреї відвідують синагогу, де моляться і слухають звуки шофара - бичачого рогу, який символізує духовне очищення. Під час ранкової молитви у нього сурмлять сто разів.

Напередодні Рош га-Шана і в ніч другого дня запалюють свічки. Це зазвичай робить жінка, яка є господинею дому. Традиційно запалюють принаймні дві свічки, але деякі жінки додають по одній свічці за кожну дитину. Це символізує початок свята і допомагає налаштуватися на новий рік.

Традиції

У перший день свята Рош га-Шана після денної молитви, але до заходу сонця, євреї виконують обряд "ташліх". Віряни збираються біля річки або іншої водойми, де є риба, і символічно кидають у воду шматочки хліба або інші предмети, що символізують їхні гріхи, виголошуючи відповідні молитви. Цей ритуал символізує викидання всього поганого і неприємного, що сталося протягом року.

Традиційно на Рош га-Шана їдять багато солодкого, сподіваючись на солодкий рік, але уникають кислих чи гірких продуктів, які можуть приваблювати неприємності.

Святкова трапеза на Рош га-Шана триває протягом двох вечорів і двох днів свята. Ось що зазвичай подають на святковий стіл:

  • Хала: круглий хліб, що символізує завершення року та початок нового циклу життя
  • Голова риби або бика: символ першості та лідерства
  • Гранат: символ достатку і плодючості
  • Порізана морква: означає добробут
  • Яблука з медом: сподівання на солодкий рік.

Раніше ми розказували про Різдво Пресвятої Богородиці 2024 - що не можна робити у велике свято, аби не накликати горе.

Також дізнайтеся, які три найсильніші молитви на Благовіщення Пресвятої Богородиці - тексти.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт "Проект Кешер", Вікіпедія.

Читайте РБК-Україна в Google News
Церковний календар Свята
NEWS
РФ за добу втратила 1200 військових та десятки ББМ і артсистем, - Генштаб оновив дані
РФ за добу втратила 1200 військових та десятки ББМ і артсистем, - Генштаб оновив дані