Церковне свято 27 листопада: як провести переддень Різдвяного поста

Яке сьогодні релігійне свято?

27 листопада православна церква вшановує пам'ять святого апостола Пилипа. Він був наймолодшим учнем Христа та займався вивченням Святого Письма. Кажуть, що він умів воскрешати з мертвих. Одного разу святий Пилип повернув до життя мертве немовля.

Побачивши, як воскрес Христос, Пилип пішов містами розповідати про християнство та зцілювати людей. Так він врятував дружину антипата від укусу змії. Врятована повірила в Христа і розповіла про все чоловікові.

Той злякався, що віра буде розповсюджуватися містом, і тому звелів спалити помешкання, де проживали святі. Пилип помер у муках, а на місці його смерті виросла виноградна лоза.

Один з апостолів святий Пилип (фото: gumoreska.in.ua)

Заборони на Пилипів день

Не можна лютувати, сперечатися і сваритися.

Не варто починати нових справ: фінансова фортуна буде не на вашій стороні.

Не можна виконувати ремонтні роботи.

Не варто братися за рукоділля.

Не можна ходити до лісу, тому що, за віруваннями, на полювання починали виходити голодні вовки.

Однак у цей день було заведено влаштовувати так звані "бабині посиденьки". Коли робота в полях завершувались, худоба була забита, господарі та господині накривали щедрі столи та скликали до себе гостей.

Таким чином люди хотіли насититися всіма смаколиками перед початком Різдвяного поста, коли їсти це все заборонено.

Обов'язковим також було відвідування церкви зранку. Якщо дівчина була ще не заміжньою, їй треба було помолитися, щоб наступного року вже знайти чоловіка.

Народні прикмети

Іній вранці - наступного року буде багатий урожай вівса.

Пішов дощ на Пилипа - можна сподіватися на багатий урожай пшениці.

Ворона каркає - скоро відлига буде.

Хмарність чи снігопад віщують негоду на травень.

Якщо не зіграєш весілля до 27 листопада, то, згідно з прикметами, до наступного року сім'ї не створиш.

Кого вітати з іменинами?

27 листопада свої іменини відзначають Олексій, Пилип, Аристарх, Михайло, Микола, Григорій, Сергій, Порифій, Олександр, Гаврило, Констянтин, Василь, Дмитро, Георгій, Віктор, Федір, Петро, Анна.

Крім того, у світі відзначають Міжнародний день Біблії, а в Україні цього дня понад сто років тому заснували Національну академію наук.