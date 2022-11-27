Церковный праздник 27 ноября: как провести канун Рождественского поста

Какой сегодня религиозный праздник?

27 ноября православная церковь чтит память святого апостола Филиппа. Он был самым молодым учеником Христа и занимался изучением Священного Писания. Говорят, он умел воскрешать из мертвых. Однажды святой Филипп вернул к жизни мёртвого младенца.

Увидев, как воскрес Христос, Филипп пошел по городам рассказывать о христианстве и исцелять людей. Так он спас жену антипата от укуса змеи. Спасенная поверила во Христа и рассказала обо всем мужу.

Тот испугался, что вера будет распространяться по городу, и потому велел сжечь жилище, где проживали святые. Филипп умер в муках, а на месте его смерти выросла виноградная лоза.

Один из апостолов святой Филипп (фото: gumoreska.in.ua)

Запреты на Филиппов день

Нельзя свирепствовать, спорить и ссориться.

Не стоит начинать новых дел: финансовая удача будет не на вашей стороне.

Нельзя выполнять ремонтные работы.

Не стоит браться за рукоделие.

Нельзя ходить в лес, потому что, по верованиям, на охоту начинали выходить голодные волки.

Однако в этот день было принято устраивать так называемые "бабьи посиделки". Когда работа в полях завершалась, скот был убит, хозяева и хозяйки накрывали щедрые столы и созвали к себе гостей.

Таким образом, люди хотели насытиться всеми вкусностями перед началом Рождественского поста, когда есть это все запрещено.

Обязательным было посещение церкви утром. Если девушка была еще не замужем, ей нужно было помолиться, чтобы в следующем году уже найти мужчину.

Народные приметы

Иной утром - в следующем году будет богатый урожай овса.

Пошел дождь на Филиппа - можно надеяться на богатый урожай пшеницы.

Ворона каркает - скоро оттепель будет.

Облачность или снегопад предвещают непогоду на май.

Если не сыграешь свадьбу до 27 ноября, то, согласно приметам, до следующего года семью не создашь.

Кого поздравлять с именинами?

27 ноября свои именины отмечают Алексей, Филипп, Аристарх, Михаил, Николай, Григорий, Сергей, Порифий, Александр, Гаврило, Константин, Василий, Дмитрий, Георгий, Виктор, Федор, Петр, Анна.

Кроме того, в мире отмечают Международный день Библии, а в Украине в этот день более ста лет назад основали Национальную академию наук.