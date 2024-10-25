Церковне свято 26 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела
26 жовтня православні українці вшановують пам’ять святого великомученика Димитрія Мироточця за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке свято 26 жовтня у церковному календарі
Святий Димитрій народився в Солуні (нинішня Греція) у заможній християнській родині. Його батько, святий Василій, був міським правителем. Після його смерті Димитрій перейняв керування містом, віддано дотримуючись християнських цінностей та захищаючи вірян.
За часів імператора Максиміана (305-311 рр.) розпочалися жорстокі переслідування християн. За вірність християнським переконанням і відмову поклонятися язичницьким богам Димитрія заарештували й стратили, вразивши списом. Згідно з переказом, під час поховання його тіла з нього почало витікати миро, що підтвердило його святість і дало йому титул "Мироточець".
Святий Димитрій, який здійснив багато чудес після смерті, став покровителем воїнів і захисником християн. Його шанування поширилося на всю Європу, особливо у країнах Східної та Центральної Європи, де його вважають одним із найшанованіших святих.
Мозаїка Святого Дмитра Солунського, Київ (фото: Вікіпедія)
Що не можна робити
- Лихословити і сваритися
- Займатися роботою по дому
- Прати і прасувати одяг.
Не слід брати до рук незнайомі предмети, аби не скоротити свого життя. Крім цього, утримуйтесь від недобрих вчинків, адже вони можуть повернутися до вас удвічі сильніше.
Народні прикмети і традиції 26 жовтня
- Весь день тепла погода - до ранньої, м’якої зими
- Морозно і пішов сніг - зима буде холодною
- Якщо опадів немає - зима прийде не скоро
- Схід сонця червоний - вдень буде вітряно.
У цей день важливо не тільки відвідати церкву, а й щиро помолитися перед іконою святого Димитрія, просячи його про захист для всіх, хто перебуває в небезпеці, зокрема для воїнів, які захищають рідну землю.
Святого Димитрія вважають могутнім заступником та покровителем воїнів, і звернення до нього з проханням про силу, мужність та безпеку вважається особливо дієвим у цей день.
У кого день ангела 26 жовтня
Завтра іменини святкують: Антон, Опанас, Василь, Дмитро.
За гороскопом люди, які народилися 26 жовтня - Скорпіони.
Які свята ще відзначають в Україні завтра
Окрім церковного свята, 26 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- Свято приємних несподіванок
- День змін на краще
- День інтерсекс-людей.
Раніше ми розказували про традиції та заборони Собору архистратига Михаїла.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресіння Господнього, Церковний календар УПЦ.