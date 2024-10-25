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Церковне свято 26 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

П'ятниця 25 жовтня 2024 22:45
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Церковне свято 26 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела Яке церковне свято 26 жовтня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

26 жовтня православні українці вшановують пам’ять святого великомученика Димитрія Мироточця за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке свято 26 жовтня у церковному календарі

Святий Димитрій народився в Солуні (нинішня Греція) у заможній християнській родині. Його батько, святий Василій, був міським правителем. Після його смерті Димитрій перейняв керування містом, віддано дотримуючись християнських цінностей та захищаючи вірян.

За часів імператора Максиміана (305-311 рр.) розпочалися жорстокі переслідування християн. За вірність християнським переконанням і відмову поклонятися язичницьким богам Димитрія заарештували й стратили, вразивши списом. Згідно з переказом, під час поховання його тіла з нього почало витікати миро, що підтвердило його святість і дало йому титул "Мироточець".

Святий Димитрій, який здійснив багато чудес після смерті, став покровителем воїнів і захисником християн. Його шанування поширилося на всю Європу, особливо у країнах Східної та Центральної Європи, де його вважають одним із найшанованіших святих.

Церковне свято 26 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Мозаїка Святого Дмитра Солунського, Київ (фото: Вікіпедія)

Що не можна робити

  • Лихословити і сваритися
  • Займатися роботою по дому
  • Прати і прасувати одяг.

Не слід брати до рук незнайомі предмети, аби не скоротити свого життя. Крім цього, утримуйтесь від недобрих вчинків, адже вони можуть повернутися до вас удвічі сильніше.

Народні прикмети і традиції 26 жовтня

  • Весь день тепла погода - до ранньої, м’якої зими
  • Морозно і пішов сніг - зима буде холодною
  • Якщо опадів немає - зима прийде не скоро
  • Схід сонця червоний - вдень буде вітряно.

У цей день важливо не тільки відвідати церкву, а й щиро помолитися перед іконою святого Димитрія, просячи його про захист для всіх, хто перебуває в небезпеці, зокрема для воїнів, які захищають рідну землю.

Святого Димитрія вважають могутнім заступником та покровителем воїнів, і звернення до нього з проханням про силу, мужність та безпеку вважається особливо дієвим у цей день.

У кого день ангела 26 жовтня

Завтра іменини святкують: Антон, Опанас, Василь, Дмитро.

За гороскопом люди, які народилися 26 жовтня - Скорпіони.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 26 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • Свято приємних несподіванок
  • День змін на краще
  • День інтерсекс-людей.

Раніше ми розказували про традиції та заборони Собору архистратига Михаїла.

Також дізнайтеся, у які дні слід міняти постільну білизну, щоб залучити удачу та щастя до вашого життя.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресіння Господнього, Церковний календар УПЦ.

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