Церковный праздник 26 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела
26 октября православные украинцы чтят память святого великомученика Димитрия Мироточца по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой праздник 26 октября в церковном календаре
Святой Димитрий родился в Солуне (нынешняя Греция) в богатой христианской семье. Его отец, святой Василий, был городским правителем. После его смерти Димитрий перенял управление городом, преданно соблюдая христианские ценности и защищая верующих.
Во времена императора Максимиана (305-311 гг.) начались жестокие преследования христиан. За верность христианским убеждениям и отказ поклоняться языческим богам Димитрия арестовали и казнили, поразив копьем. Согласно преданию, во время погребения его тела из него начало вытекать миро, что подтвердило его святость и дало ему титул Мироточец.
Святой Димитрий, совершивший много чудес после смерти, стал покровителем воинов и защитником христиан. Его почитание распространилось на всю Европу, особенно в странах Восточной и Центральной Европы, где считается одним из самых почитаемых святых.
Мозаика Святого Дмитрия Солунского, Киев (фото: Википедия)
Что нельзя делать
- Злословить и ссориться
- Заниматься работой по дому
- Стирать и гладить одежду.
Не следует брать в руки незнакомые предметы, чтобы не сократить свою жизнь. Кроме этого, воздерживайтесь от недобрых поступков, ведь они могут вернуться к вам вдвое сильнее.
Народные приметы и традиции 26 октября
- Весь день теплая погода - к ранней, мягкой зиме
- Морозно и пошел снег - зима будет холодной
- Если осадков нет - зима придет не скоро
- Восход солнца красный - днем будет ветрено.
В этот день важно не только посетить церковь, но и искренне помолиться перед иконой святого Димитрия, прося его о защите всех находящихся в опасности, в частности для воинов, защищающих родную землю.
Святого Димитрия считают могущественным покровителем и воином, и обращение к нему с просьбой о силе, мужестве и безопасности считается особенно действенным в этот день.
У кого день ангела 26 октября
Завтра именины празднуют: Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий.
По гороскопу люди, родившиеся 26 октября - Скорпионы.
Какие праздники еще отмечают в Украине завтра
Кроме церковного праздника, 26 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- Праздник приятных неожиданностей
- День перемен к лучшему
- День интерсекс людей.
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При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ.