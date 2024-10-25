Церковный праздник 26 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой праздник 26 октября в церковном календаре

Святой Димитрий родился в Солуне (нынешняя Греция) в богатой христианской семье. Его отец, святой Василий, был городским правителем. После его смерти Димитрий перенял управление городом, преданно соблюдая христианские ценности и защищая верующих.

Во времена императора Максимиана (305-311 гг.) начались жестокие преследования христиан. За верность христианским убеждениям и отказ поклоняться языческим богам Димитрия арестовали и казнили, поразив копьем. Согласно преданию, во время погребения его тела из него начало вытекать миро, что подтвердило его святость и дало ему титул Мироточец.

Святой Димитрий, совершивший много чудес после смерти, стал покровителем воинов и защитником христиан. Его почитание распространилось на всю Европу, особенно в странах Восточной и Центральной Европы, где считается одним из самых почитаемых святых.

Мозаика Святого Дмитрия Солунского, Киев (фото: Википедия)

Что нельзя делать

Злословить и ссориться

Заниматься работой по дому

Стирать и гладить одежду.

Не следует брать в руки незнакомые предметы, чтобы не сократить свою жизнь. Кроме этого, воздерживайтесь от недобрых поступков, ведь они могут вернуться к вам вдвое сильнее.

Народные приметы и традиции 26 октября

Весь день теплая погода - к ранней, мягкой зиме

Морозно и пошел снег - зима будет холодной

Если осадков нет - зима придет не скоро

Восход солнца красный - днем будет ветрено.

В этот день важно не только посетить церковь, но и искренне помолиться перед иконой святого Димитрия, прося его о защите всех находящихся в опасности, в частности для воинов, защищающих родную землю.

Святого Димитрия считают могущественным покровителем и воином, и обращение к нему с просьбой о силе, мужестве и безопасности считается особенно действенным в этот день.

У кого день ангела 26 октября

Завтра именины празднуют: Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий.

По гороскопу люди, родившиеся 26 октября - Скорпионы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 26 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: