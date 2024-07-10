У які дні слід міняти постільну білизну, щоб залучити удачу та щастя

Регулярна зміна постільної білизни важлива не тільки для підтримання чистоти, але і для уникнення можливих неприємностей.

РБК-Україна (проект Styler) розказує, в які дні слід міняти постільну білизну, щоб залучити удачу в свое життя.

Коли треба міняти постільну білизну

Згідно з народним повір'ям, найбільш сприятливий день для зміни постільної білизни - субота, в ідеалі у поєднанні зі стиркою. Вважається, що дотримання цього ритуалу привабить щастя для всієї родини та сприятиме доброму здоров'ю. Забобони кажуть, що це також допомагає позбутися безсоння та запобігти нічним кошмарам.

Ще один сприятливий день для зміни постільної білизни - четвер. Вважається, що таким чином можна запросити успіх у своє життя. Крім того, якщо поміняти постільну білизну у Великий четвер перед Великоднем, вважається, що ця практика приверне щасливі події на весь рік.

Забобони йдуть ще далі, припускаючи, що це повинна бути не просто чиста постіль, а новий комплект білизни.

В які дні не можна міняти постільну білизну

Також є дні, коли зміна постільної білизни не рекомендується. Вважається, що така справа в неділю може спричинити безсоння та кошмари. Аналогічно, п'ятниця є невдалою для цієї процедури, оскільки вважається, що вона приваблює дрібні труднощі.

Крім того, рекомендується уникати зміни постільної білизни під час великих церковних свят, щоб не залучити серйозні неприємності.

Коли треба прати постільну білизну

Забобони рекомендують прати постільну білизну у понеділок або вівторок, попередньо вивернувши навиворіт. Вважається, що така практика захищає сім'ю від хвороб та нещасть.

Цікаво, що прання білизни понеділками було не тільки забобонами, а й мало практичну основу. У минулому, до появи систем опалення та сушарок, прання постільної білизни в понеділок давало достатньо часу для того, щоб воно висохло до суботи.

Також існує забобон, який говорить, що ніколи не можна віддавати використану постільну білизну, оскільки вважається, що разом з нею віддається і здоров'я.