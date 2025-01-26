Церковне свято 26 січня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Історія церковного свята

Про життя Ксенофонта та Марії, яких вшановують цього дня, відомо небагато. Відповідно до переказів, подружжя жило в Царгороді в V столітті. Пара була побожними християнами, як і їхні сини, Аркадій та Йоан.

Щоб здобути освіту, хлопці вирушили до фінікійського міста Вирита. Однак невдовзі Аркадій та Йоан отримали звістку про хворобу батька, тож повернулося до Царгорода.

Завдяки щирим молитвам родини Ксенофонт одужав і хлопці вирішили повернутися до Вирита морем. Під час подорожі піднялася буря, яка розбила корабель, однак Аркадій та Йоан змогли врятуватися.

Допливши до берега, юнаки продовжили навчання в місцевих монастирях. Дізнавшись про трагедію, Ксенофонт та Марія подумали, що діти загинули. Проте, коли Марія і Ксенофонт вирушили до Єрусалиму на прощу, вони зустріли в місті синів завдяки Божому Провидінню.

Після такої щасливої зустрічі Аркадій та Йоан вирішили присвятити життя службі Богові, ставши пустельниками. А Марія з Ксенофонтом вступили до монастирів, перед цим роздавши майно нужденним.

Головні прикмети цього дня

Якщо сьогодні погода хороша - весна буде ранньою.

26 січня звуки навколо чутно краще - незабаром погода погіршиться.

Сьогодні день холодний - до посушливого літа.

Якщо в цей день кішка часто дивиться в вікно - згодом не стане потепління.

Що сьогодні не можна робити

За народними прикметами, щоб не накликати на себе невдачі, сьогодні не можна:

лаятися та лихословити

сваритися з близькими чи ображати когось

відмовляти в допомозі

відчиняти вікна - душі померлих родичів можуть потрапити до оселі

Крім цього, вважається, що сьогодні варто поставити свічку в храмі за упокій душ. Інакше померлі можуть турбувати живих родичів.

У кого сьогодні день ангела

За новим стилем, 26 січня день ангела відзначають: Марія, Аркадій, Федір, Іван, Петро, Семен.

Крім цього, за старим стилем сьогодні іменини святкують власники цих імен: Яків, Афанасій, Петро, Максим, Єлізар.