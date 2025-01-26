Церковный праздник 26 января: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

26 января - 31-е воскресенье после Пятидесятницы. Сегодня по новому календарю православная церковь чтит память преподобных Ксенофонта и Марии. А по старому календарю 26 января почитают мучеников Ермила и Стратоника.
О том, какой праздник сегодня 26 января, а также о его истории, главных запретах и традициях этого дня рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
О жизни Ксенофонта и Марии, которых чествуют в этот день, известно немного. Согласно преданию, супруги жили в Царьграде в V веке. Пара была набожными христианами, как и их сыновья, Аркадий и Иоанн.
Чтобы получить образование, юноши отправились в финикийский город Вирита. Однако вскоре Аркадий и Иоанн получили известие о болезни отца, поэтому вернулись в Царьград.
Благодаря искренним молитвам семьи Ксенофонт выздоровел, и юноши решили вернуться в Вириту морем. Во время путешествия поднялась буря, которая разбила корабль, однако Аркадий и Иоанн смогли спастись.
Доплыв до берега, юноши продолжили обучение в местных монастырях. Узнав о трагедии, Ксенофонт и Мария подумали, что дети погибли. Однако, когда Мария и Ксенофонт отправились в Иерусалим на паломничество, они встретили в городе сыновей благодаря Божьему Провидению.
После такой счастливой встречи Аркадий и Иоанн решили посвятить жизнь службе Богу, став отшельниками. А Мария с Ксенофонтом вступили в монастыри, перед этим раздав имущество нуждающимся.
По народным приметам, чтобы не навлечь на себя неудачи, сегодня нельзя:
Кроме этого, считается, что сегодня стоит поставить свечу в храме за упокой душ. Иначе умершие могут беспокоить живых родственников.
По новому стилю, 26 января день ангела отмечают: Мария, Аркадий, Федор, Иван, Петр, Семен.
Кроме этого, по старому стилю сегодня именины празднуют обладатели этих имен: Яков, Афанасий, Петр, Максим, Елизар.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, Википедия