Коли Стрітення Господнє у 2025 році: точна дата, суть свята і головні заборони

Стрітення Господнє - одне з найважливіших християнських свят, яке символізує зустріч людства з Богом. Для багатьох українців Стрітення - це день надії на краще майбутнє та символ оновлення.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, коли Стрітення в 2025 році, а також що можна і не можна робити у це свято.

Стрітення Господнє 2025: точна дата

Перехід українських церков на новоюліанський календар вплинув на дати святкування багатьох церковних подій. Цього року Стрітення відзначається 2 лютого, а не 15 лютого, як раніше (за старим стилем).

У 2025 році Стрітення припадає на неділю, що робить його ще більш урочистим днем. Святкові літургії відбудуться в усіх храмах України, а віряни матимуть змогу долучитися до молитви та освячення свічок і води.

В чому суть Стрітення

За біблійним переказом, на сороковий день після народження, немовля Ісуса принесли до Єрусалимського храму, щоб посвятити Його Богові, як того вимагав єврейський закон. У храмі Святе Сімейство зустріло старця Симеона - праведника, якому Бог обіцяв, що він побачить Спасителя перед своєю смертю. Симеон узяв Немовля на руки, назвав Його Світлом для світу та Спасителем народів.

Ця подія стала символом зустрічі Старого і Нового Завітів, людства з Богом, а також обіцянки спасіння.

Свято нагадує про важливість віри, оновлення душі та довіру до Божого провидіння. Стрітення також вважається днем, коли зима зустрічається з весною, що відображається в народних традиціях та прикметах.

Традиції і прикмети Стрітення

Один з найважливіших обрядів Стрітення - освячення свічок у церкві. Віряни вважають, що такі свічки мають особливу силу і можуть захистити оселю від негативу і навіть блискавки. Їх використовують для освячення житла, під час хвороб та інших життєвих негараздів, а також запалюють під час грози.

Наші предки вірили, що погода на Стрітення може передбачити, якою буде весна. Якщо цього дня йшов сніг або віяв сильний вітер, то очікувалися затяжні холоди. Якщо тепла погода - весна прийде рано.

Вода, освячена цього дня, вважається цілющою - її використовують для лікування та благословення.

В народі Стрітення називали ще й Зимобором, оскільки вважалося, що саме в цей день відбувається остаточна боротьба зими і весни.

Що не можна робити на Стрітення 2025

Це свято вважається днем миру, любові та спокою. Конфлікти, образи та агресія суперечать духу Стрітення. Слід уникати будь-яких негативних емоцій, щоб не затьмарити цей день.

Будь-яка важка фізична праця є небажаною. У цей день краще присвятити час молитві, відвідуванню храму або спілкуванню з близькими.

Шиття, в'язання та інші роботи, пов'язані з нитками, вважаються невідповідними для цього дня. За народними віруваннями, це може "заплутати" щастя та добробут у вашому домі.

У народі вірили, що на Стрітення не варто брати або давати гроші в борг, а також укладати великі угоди. Це може спричинити фінансові труднощі у майбутньому.