Церковне свято 25 листопада: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Історія церковного свята

Священномученик Климент, який жив у I столітті, був одним з перших в історії проповідників Євангелія. За переказами, майбутній папа Римський народився в заможній родині, проте виховувався чужими людьми.

Здобувши чудову освіту, в 24 роки парубок зацікавився християнством та прийняв хрещення від апостола Петра. За деякий час Петро висвятив Климента в єпископи, а згодом святий став папою Римським.

Під час гонінь християн Климент був засланий до Інкерманських каменоломень в Херсонесі. Однак навіть в цих умовах святий зміг продовжити проповідувати, збудувавши храм.

Діяльність єпископа розлютила імператора-єретика Траяна, тож правитель звелів втопити святого, прив'язавши Климента до якоря. Від молитов учнів святителя море відступило, і сподвижники змогли поховати тіло папи. Протягом семи століть в день смерті святого море відступало - аби люди вклонилися святим мощам.

У 861 році Кирило і Мефодій змогли перенести мощі Климента - спершу до Херсонеського храму, а потім до базиліки Святого Климента в Римі. За наказом князя Володимира в 989 році частину мощей перевезли в Десятинну церкву, до Києва.

Що не можна робити 25 листопада

Що не зіпсувати день, сьогодні не можна:

починати нові справи

переїдати і вживати алкоголь

заздрити або обмовляти когось

лінуватися

сваритися та лаятися

відмовляти в допомозі

ображати або дражнити тварин

День вважається сприятливим для закінчення початих справ. В цьому радять проявити цілеспрямованість та впевненість, уникаючи провокації.

Також в день Віддання Введення в храм Пресвятої Богородиці варто зосередитися на духовному переосмисленні та помолитися Діві Марії за здоров'я та щастя.

Головні прикмети цього дня

25 листопада іде сніг цілий день - літо буде з дощами

Сьогодні з'явився іній на висохлій траві - незабаром будуть морози

На небі висять купчасті хмари - до снігопаду

Якщо сьогодні півні закукурікали раніше, ніж зазвичай - прийде відлига

25 листопада вітер дме з півдня - буде снігопад

Якщо сьогодні вітер дме заходу - до морозів

У кого сьогодні іменини

За новим стилем, 25 листопада іменини у людей з такими іменами: Петро, Андрій, Віктор, Дмитро, Василь, Іван, Олександр, Микола, Ярослав, Павло, Семен.

Крім цього, за старим стилем сьогодні святкують день ангела: Матвій, Олександр, Борис, Костянтин, Володимир, Іван, Дмитро, Данило, Федір, Степан, Микола.

Яке сьогодні свято у світі

В понеділок 25 листопада відзначають Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками.