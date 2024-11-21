Не забутьте привітати близьких з Днем Ангела: запам'ятайте нові дати усіх важливих свят

Цикл свят, який у народі називають "від Романа до Йордана - український Рамадан" вже почався. І хоча новоюліанський календар діє вже другий рік, багато українців ще плутаються у датах великих свят. То ж, нагадуємо, кого та коли потрібно привітати з Днем Ангела.

Романа Кесарійського

Першими завжди вітали з Днем Ангела Романів - в день пам'яті диякона з Кесарії Палестинської, що проживав в Антіохії під час гонінь християн за імператора Діоклетіана.

Він закликав ув'язнених залишатися вірними вірі, навіть під загрозою тортур. Його засудили до спалення, але від смерті врятувала сильна злива. Нелюди вирвали йому язика, але він й надалі надихав християн, аж своєї мученицької смерті в 304 році.

За новим календарем Романа було 18 листопада, але ви можете привітати тих близьких, які ще не перейшли на новий календар, бо за старим звичаєм Романа було 1 грудня.

Святої великомучениці Катерини

Катерина Олександрійська була освіченою жінкою і ярою захисницею християнства. За легендами, ця безстрашна жінка намагалася навернути на віру язичницьких філософів. За свою віру вона була страчена, а перед тим зазнала страшних мук.

Свято Катерини у народі вважається святом дівочої долі. Напередодні дівчата ворожать на своє майбутнє та кохання, а у саме свято - моляться за своє жіноче щастя.

За новим календарем Катерини відзначають 24 листопада. А за старим - свято 7 грудня.

Андрія Первозванного

Андрій був першим з учнів, якого покликав Ісус і після вознесіння Христа, він проповідував християнство у різних країнах, у тому числі - на території сучасної України.

У "Повісті минулих літ" Андрій Первозванний піднявся по Дніпру та благословив місце, де побудували згодом Київ. Він передбачив, що на цьому місті буде велике місто. А ще його вважають покровителем Київської Русі.

На Андрія відбуваються найбільші ворожіння дівчат на судженого та заміжжя, а ще готується перша особлива кутя.

За новим календарем Андрія тепер святкують 30 листопада, а за старим календарем свято 13 грудня.

Святого Миколая

Це день вшанування пам'яті християнського святого Миколая Чудотворця (Мирлікійського), який відомий своїми добродійними вчинками, допомогою бідним і нужденним. А ще Святий Миколай по всьому світу - покровитель мандрівників, моряків та усіх, хто потребує допомоги та захисту.

Крім того, існує легенда, що Святий Миколай дарував подарунки бідним дітям, тому й виникла традиція вітати дітлахів саме в його день. Подарунки кладуть під подушку або складають у капці, шкарпетки, неслухняним дітям Святий приносить різочки.

За новоюліанським календарем Святий Миколай прийде до нас 6 грудня, а за старим календарем його завжди чекали 19 грудня.

Святої Анни

Свята Анна та її чоловік, праведний Йоаким, були Богоотцями, батьками Богородиці. Подружжя молило Бога про дитину і їхнє прохання було почуте - так на світ з'явилася Марія, майбутня мати Ісуса Христа. Але у батьків була важлива умова - вони мали віддати доньку на служіння Богу, тому їм довелося відвести дівчинку до храму ще маленькою.

Свята Анна - покровителька жінок, вагітних та матерів. Саме їй в цей день моляться та просять заступництва та допомоги у всьому, що пов'язано з жіночою природою. В цей день жінки та дівчата збираються разом, багато говорять, готуються до зимових свят та прикрашають оселю.

За новим календарем вшановувати Святу та вітати усіх жінок з іменем Анна ми будемо 9 грудня, а за старим календарем ця дата - 22 грудня.

Святого Василя

В місті Кесарія у 329 році народився майбутній святий Василій Великий. Він був зі знатної родини та мав гарну освіту. Однак Василь відмовився від заможного та світського життя та присвятив себе Богу.

На Василя християни вшановують його пам'ять, засівають пшеницею, моляться до святого. За прикметами першим у цей день в дім має зайти чоловік.

За новим календарем Василя святкуємо 1 січня, за старим календарем - 14 січня.

Які ще свята будемо відзначати

24 грудня - Святвечір (за старою традицією 6 січня)

25 грудня - Різдво Христове (за старою традицією 7 січня)

26 грудня - Собор Пресвятої Богородиці (за старою традицією 8 січня)

31 грудня - Маланки (за старою традицією 13 січня)

5 січня - другий Святий Вечір або "Голодна кутя" (за старим звичаєм 18 січня)

6 січня - Хрещення Господнє або Йордана (старий стиль - 19 січня)

7 січня - Собор Предтечі та Хрестителя Господнього святого Іоанна (20 січня)