Церковный праздник 25 ноября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

В понедельник 25 ноября начинается 23-я неделя после Пятидесятницы. Сегодня церковь отмечает Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. Также в этот день почитают священномученика Климента, папу Римского.
О том, какой праздник 25 ноября, а также о важных запретах и истории этого дня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Священномученик Климент, живший в I веке, был одним из первых в истории проповедников Евангелия. По преданию, будущий папа Римский родился в богатой семье, но воспитывался чужими людьми.
Получив прекрасное образование, в 24 года юноша заинтересовался христианством и принял крещение от апостола Петра. Через некоторое время Петр рукоположил Климента в епископы, а потом святой стал папой Римским.
Во время гонений христиан Климент был сослан в Инкерманские каменоломни в Херсонесе. Однако даже в этих условиях святой смог продолжить проповедовать, построив храм.
Деятельность епископа разозлила императора-еретика Траяна, поэтому правитель велел утопить святого, привязав Климента к якорю. От молитв учеников святителя море отступило, и сподвижники смогли похоронить тело папы. В течение семи веков в день смерти святого море отступало - чтобы люди поклонились святым мощам.
В 861 году Кирилл и Мефодий смогли перенести мощи Климента - сначала в Херсонесский храм, а затем в базилику Святого Климента в Риме. По приказу князя Владимира в 989 году часть мощей была перевезена в Десятинную церковь, в Киев.
Что не испортить день, сегодня нельзя:
День считается благоприятным для окончания начатых дел. В этом советуют проявить целеустремленность и уверенность, избегая провокаций.
Также в день Отдания Введения в храм Пресвятой Богородицы следует сосредоточиться на духовном переосмыслении и помолиться Деве Марии о здоровье и счастье.
По новому стилю, 25 ноября именины у людей со следующими именами: Петр, Андрей, Виктор, Дмитрий, Василий, Иван, Александр, Николай, Ярослав, Павел, Семен.
Кроме этого, по старому стилю сегодня празднуют день ангела: Матвей, Александр, Борис, Константин, Владимир, Иван, Дмитрий, Даниил, Федор, Степан, Николай.
В понедельник, 25 ноября, отмечают Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами.
Недавно мы писали о том, какие праздники и выходные отмечаются в ноябре этого года.
А также рассказывали даты важных праздников цикла от Романа до Иордана.
При написании материала использовались следующие источники: Церковный календарь, Лунный календарь, сайт ПЦУ, DayToday, Википедия.