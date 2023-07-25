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Церковне свято 25 липня: що категорично не можна робити і як правильно відзначити

Яке церковне свято 25 липня (РБК-Україна)
Автор: Styler

25 липня церква святкує день пам'яті мучеників Прокла та Іларія. У народному календарі свято отримало назву Прокл Плакальник.

Що можна і не можна робити, традиції, прикмети та день ангела - читайте у матеріалі Styler.

У чому суть свята

Назва народного свята Прокл Плакальник пов'язана з тим, що з цього дня починали випадати великі роси. Через велику кількість вологості врожай "плакав", тобто, починав псуватися і гнити.

Тому люди намагалися цей день присвятити роботам на городі та полі. Вони збирали врожай, поспішали заготувати сіно на зиму. Роса, що випала на Прокла, вважалася цілющою. Її збирали з ранньої зорі, а потім вмивалися і протирали очі.

Що не можна робити 25 липня

Цього дня забороняється займатися важкою працею, робити ремонт, прибирати чи шити. Можна лише готувати їжу. Також забороняється лаятись і поганословити. Вважається, що вся негативна енергія повертається потрійною силою.

Період хороший для переговорних процесів, а також проведення нарад. Також не можна давати гроші у борг.

Прикмети на 25 липня

  • Немає роси та туману – до майбутньої негоди та поганого врожаю.
  • Багато грибів у лісі – до похолодання.
  • Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою.
  • Якщо день видавався не по-літньому прохолодний, то буде суворою зимою.
  • Пожовкле листя вершин дерев — до ранньої осені.

Сьогодні іменини відзначають власники таких імен: Антоній, Арсеній, Вероніка, Гаврило, Григорій, Євфимій, Іван, Михайло, Серапіон, Симон, Феодор.

Раніше ми писали, які церковні свята українці відзначать у серпні 2023 року .

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