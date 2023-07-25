Церковный праздник 25 июля: что категорически нельзя делать и как правильно отметить

25 июля церковь празднует день памяти мучеников Прокла и Иллария. В народном календаре праздник получил название Прокл Плакальщик.
Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и день ангела - читайте в материале Styler.
Название народного праздника Прокл Плакальщик связано с тем, что с этого дня начинали выпадать большие росы. Из-за обилия влажности урожай "плакал", то есть, начинал портиться и гнить.
Поэтому люди старались этот день посвятить работам в огороде и поле. Они убирали урожай, спешили заготовить сено на зиму. Роса, выпавшая на Прокла, считалась целебной. Ее собирали с ранней зари, а потом умывались и протирали глаза.
В этот день запрещается заниматься тяжелым трудом, делать ремонт, убирать или шить. Можно только готовить пищу. Также запрещается ругаться и сквернословить. Считается, что вся отрицательная энергия возвращается тройной силой.
Период хорош для переговорных процессов, а также проведения совещаний. Также нельзя давать деньги в долг.
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