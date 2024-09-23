Церковне свято 24 вересня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

24 вересня православні українці вшановують пам’ять святої первомучениці та рівноапостольної Текли за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Текла походила з заможної родини в місті Іконія (нині територія Туреччини). Її батько був язичником, а мати — християнкою. Коли Текла почула проповіді апостола Павла, його слова глибоко торкнулися її серця, і вона прийняла християнство. Вона вирішила відмовитися від заміжжя і присвятила своє життя Богу.
Однак через свою відданість вірі Текла зазнала переслідувань. Її батько намагався повернути її до язичництва, але вона залишилася непохитною. За це її ув'язнили і катували, проте завдяки чудесам їй вдалося уникнути смерті. Одного разу, коли Теклу кинули у вогонь, вона залишилася неушкодженою. Після втечі з рідного міста Текла продовжувала проповідувати християнство, мандруючи різними місцями.
Текла стала символом стійкості та вірності Христу, і її вважають покровителькою дівчат і жінок, які прагнуть жити духовним життям.
Згідно віруванням і народним традиціям українців, бажано не робити таке:
Завтра іменини святкують:
За гороскопом люди, які народилися 23 вересня - Терези.
Окрім церковного свята, 21 вересня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Християнський портал "Кіріос", Вікіпедія.