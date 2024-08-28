Як правильно молитися до свого янгола-охоронця. Сильні тексти на кожен день

Священники стверджують, що кожен із нас має свого янгола-охоронця від самого народження. Цей янгол допомагає при потребі та захищає нас протягом життя.

Як звертатися до янгола-охоронця і про що його просити

Янгол-охоронець є нашим провідником, який допомагає не збитися з правильного шляху. Він спілкується з нами через внутрішній голос, інтуїцію, або ж через шосте відчуття.

Вважається, що янгол-охоронець завжди поруч, сидить на нашому правому плечі, тоді як на лівому - представник темних сил, що спокушає людину. Янгол робить усе можливе, щоб захистити нас від впливу зла.

Щоденні спокуси та труднощі можуть збити з пантелику, тому важливо завжди звертатися до свого небесного захисника. Виходячи з дому, перед важливими подіями, або коли відчуваєте потребу в захисті, можна подумки або вголос промовити:

"Янголе мій, будь зі мною, йди попереду, я йду за тобою"

Янгол-охоронець завжди поруч, але він не втручається в наше життя без нашого прохання. Натомість темні сили постійно намагаються ввести нас в оману. Тому важливо підтримувати зв’язок зі своїм янголом-охоронцем.

До янгола-охоронця можна звертатися з будь-якими проханнями: про зцілення, успішний шлюб, захист і щастя рідних. Головне - робити це щиро, від серця, і прислухатися до його підказок. Інакше, якщо ігнорувати його поради, він може припинити допомагати.

Як почути свого янгола-охоронця

Щоб не розчарувати свого янгола-охоронця, важливо слухати свій внутрішній голос, адже через нього ваш охоронець намагається дати поради та підказки. Якщо ви постійно ігноруєте інтуїцію, ви показуєте, що не поважаєте свого янгола, що може його засмутити.

Також не слід плювати через праве плече, де сидить ваш янгол-охоронець. За народними віруваннями, плювання потрібно робити через ліве плече, де розташований слуга темних сил. Ніколи не просіть янгола-охоронця нашкодити іншим, адже його завдання - захищати і підтримувати вас.

Для збереження гармонії з вашим янголом-хранителем важливо залишатися на правильному шляху та не піддаватися на спокуси зла. Якщо ваші прохання не отримують відповіді, не варто сердитися або нарікати. Можливо, ваш ангел-охоронець намагається захистити вас від більших небезпек. Він завжди прагне вашого блага і бажає тільки найкращого для вас.

Молитви до янгола-охоронця

Ангеле Божий, Хранителю мій, Богом даний мені! Щиро благаю Тебе: просвіти мене сьогодні, вбережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь.

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Ангеле, милий Богові… Ангеле, милий Богові, мій небесний Опікуне, стоїш при мені від перших хвилин мого життя, навчаєш мене, охороняєш, провадиш за руку над безоднею, заслоняєш від ворога. Перепрошую, що так часто про тебе забував, легковажив.

Твоїми натхненнями і відплачував Тобі невдячністю за Твою постійну турботу про мене.

Учини, мій надійний брате і провіднику, щоб віднині я нічим не порушував нашої приязні. Не забувай мене і повчай, підводь у падіннях, потішай у стражданнях, рятуй у небезпеках, вказуй дорогу до неба. Амінь.

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Святий Ангеле, охоронцю мій, до тебе припадаю, молюся, збережи мене від усякого зла, видимого і невидимого, від лукавих людей, від спокус диявольських, від біди та нещастя. Обережи мою душу і тіло від гріха і всякого падіння, допоможи мені завжди жити по-християнськи, роби добро, і виконувати святу волю Божу.

Настав мене на шлях істини і добра, і проси за мене Господа Бога, щоб Він помилував і простив мене всі гріхи мої, свідомі і невідомі, і дарував мені Царство Небесне, бо Ти мені заступник і охоронець, тобі славу співаю, тобі дякую, на тебе уповаю, тебе прошу, молися за мене грішного завжди, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.