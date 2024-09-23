RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Церковный праздник 24 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Какой церковный праздник 24 сентября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

24 сентября православные украинцы чтят память святой первомученицы и равноапостольной Текли по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой праздник 23 сентября в церковном календаре

Текла происходила из богатой семьи в городе Икония (ныне территория Турции). Ее отец был язычником, а мать – христианкой. Когда Текла услышала проповеди апостола Павла, его слова глубоко коснулись ее сердца, и она приняла христианство. Она решила отказаться от замужества и посвятила свою жизнь Богу.

Однако из-за своей преданности вере Текла подверглась преследованиям. Ее отец пытался вернуть ее в язычество, но она осталась непоколебимой. За это ее заключили в тюрьму и пытали, однако благодаря чудесам ей удалось избежать смерти. Однажды, когда Теклу бросили в огонь, она осталась невредимой. После бегства из родного города Текла продолжала проповедовать христианство, путешествуя по разным местам.

Текла стала символом стойкости и верности Христу, и ее считают покровительницей девушек и женщин, стремящихся жить духовной жизнью.

Что нельзя делать

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, желательно не делать следующее:

  • Ссориться, злословить
  • Сплетничать, наговаривать на друзей
  • Пить алкогольные напитки
  • Отказывать нуждающимся в помощи.

Народные приметы и традиции 23 сентября

  • Солнце ярко светит – до резкой смены погоды
  • Слышно как гремит гром – зима будет теплой
  • Много желудей под дубом – к мягкой зиме
  • Низко летают птицы – зима придет рано.

У кого день ангела 23 сентября

Завтра именины празднуют:

По гороскопу люди, родившиеся 23 сентября – Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 21 сентября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Международный день караванщика
  • Всемирный день против патентов на программное обеспечение
  • День незапланированных безумий
  • Праздник оконченности дел.

Раньше мы рассказывали оРош га-Шане 2024 – когда еврейский Новый год, история и традиции празднования.

Также читайте,как правильно молиться к своему ангелу-хранителю и сильным текстам на каждый день.

При написании материала были использованы источники: сайты ВЦУ, Христианский портал "Кириос", Википедия.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПраздникиЦерковный календарь