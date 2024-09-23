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Церковне свято 24 вересня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Понеділок 23 вересня 2024 22:58
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Церковне свято 24 вересня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела Яке церковне свято 24 вересня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

24 вересня православні українці вшановують пам’ять святої первомучениці та рівноапостольної Текли за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке свято 23 вересня у церковному календарі

Текла походила з заможної родини в місті Іконія (нині територія Туреччини). Її батько був язичником, а мати — християнкою. Коли Текла почула проповіді апостола Павла, його слова глибоко торкнулися її серця, і вона прийняла християнство. Вона вирішила відмовитися від заміжжя і присвятила своє життя Богу.

Однак через свою відданість вірі Текла зазнала переслідувань. Її батько намагався повернути її до язичництва, але вона залишилася непохитною. За це її ув'язнили і катували, проте завдяки чудесам їй вдалося уникнути смерті. Одного разу, коли Теклу кинули у вогонь, вона залишилася неушкодженою. Після втечі з рідного міста Текла продовжувала проповідувати християнство, мандруючи різними місцями.

Текла стала символом стійкості та вірності Христу, і її вважають покровителькою дівчат і жінок, які прагнуть жити духовним життям.

Що не можна робити

Згідно віруванням і народним традиціям українців, бажано не робити таке:

  • Сваритися, лихословити
  • Пліткувати, наговорювати на друзів
  • Пити алкогольні напої
  • Відмовляти нужденним у допомозі.

Народні прикмети і традиції 23 вересня

  • Сонце яскраво світить – до різкої зміни погоди
  • Чутно як гримить грім – зима буде теплою
  • Багато жолудів під дубом – до м'якої зими
  • Низько літають птахи – зима прийде рано.

У кого день ангела 23 вересня

Завтра іменини святкують:

За гороскопом люди, які народилися 23 вересня - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 21 вересня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • Міжнародний день караванника
  • Всесвітній день проти патентів на програмне забезпечення
  • День незапланованих безумств
  • Свято закінченості справ.

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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Християнський портал "Кіріос", Вікіпедія.

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