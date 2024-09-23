Церковный праздник 24 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой праздник 23 сентября в церковном календаре

Текла происходила из богатой семьи в городе Икония (ныне территория Турции). Ее отец был язычником, а мать – христианкой. Когда Текла услышала проповеди апостола Павла, его слова глубоко коснулись ее сердца, и она приняла христианство. Она решила отказаться от замужества и посвятила свою жизнь Богу.

Однако из-за своей преданности вере Текла подверглась преследованиям. Ее отец пытался вернуть ее в язычество, но она осталась непоколебимой. За это ее заключили в тюрьму и пытали, однако благодаря чудесам ей удалось избежать смерти. Однажды, когда Теклу бросили в огонь, она осталась невредимой. После бегства из родного города Текла продолжала проповедовать христианство, путешествуя по разным местам.

Текла стала символом стойкости и верности Христу, и ее считают покровительницей девушек и женщин, стремящихся жить духовной жизнью.

Что нельзя делать

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, желательно не делать следующее:

Ссориться, злословить

Сплетничать, наговаривать на друзей

Пить алкогольные напитки

Отказывать нуждающимся в помощи.

Народные приметы и традиции 23 сентября

Солнце ярко светит – до резкой смены погоды

Слышно как гремит гром – зима будет теплой

Много желудей под дубом – к мягкой зиме

Низко летают птицы – зима придет рано.

У кого день ангела 23 сентября

Завтра именины празднуют:

По гороскопу люди, родившиеся 23 сентября – Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 21 сентября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: