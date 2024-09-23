Церковный праздник 24 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела
24 сентября православные украинцы чтят память святой первомученицы и равноапостольной Текли по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой праздник 23 сентября в церковном календаре
Текла происходила из богатой семьи в городе Икония (ныне территория Турции). Ее отец был язычником, а мать – христианкой. Когда Текла услышала проповеди апостола Павла, его слова глубоко коснулись ее сердца, и она приняла христианство. Она решила отказаться от замужества и посвятила свою жизнь Богу.
Однако из-за своей преданности вере Текла подверглась преследованиям. Ее отец пытался вернуть ее в язычество, но она осталась непоколебимой. За это ее заключили в тюрьму и пытали, однако благодаря чудесам ей удалось избежать смерти. Однажды, когда Теклу бросили в огонь, она осталась невредимой. После бегства из родного города Текла продолжала проповедовать христианство, путешествуя по разным местам.
Текла стала символом стойкости и верности Христу, и ее считают покровительницей девушек и женщин, стремящихся жить духовной жизнью.
Что нельзя делать
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, желательно не делать следующее:
- Ссориться, злословить
- Сплетничать, наговаривать на друзей
- Пить алкогольные напитки
- Отказывать нуждающимся в помощи.
Народные приметы и традиции 23 сентября
- Солнце ярко светит – до резкой смены погоды
- Слышно как гремит гром – зима будет теплой
- Много желудей под дубом – к мягкой зиме
- Низко летают птицы – зима придет рано.
У кого день ангела 23 сентября
Завтра именины празднуют:
По гороскопу люди, родившиеся 23 сентября – Весы.
Какие праздники еще отмечают в Украине завтра
Кроме церковного праздника, 21 сентября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- Международный день караванщика
- Всемирный день против патентов на программное обеспечение
- День незапланированных безумий
- Праздник оконченности дел.
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При написании материала были использованы источники: сайты ВЦУ, Христианский портал "Кириос", Википедия.