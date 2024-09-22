Церковне свято 23 вересня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Яке свято 23 вересня у церковному календарі

Захарія та Єлизавета були батьками Івана Хрестителя і вели праведне життя, дотримуючись релігійних традицій. Захарія, священник Єрусалимського храму, разом із дружиною дуже прагнули мати дітей, але довгий час їхнє подружжя залишалося бездітним, що приносило їм велике горе. Господь, бачачи їхню віру і готовність, подарував їм сина.

Іван Хреститель народився в особливий час, адже цар Ірод, у пошуках маленького Ісуса, наказав убивати всіх немовлят. Під час народження Івана в храмі вояки Ірода заарештували Захарію, запитуючи про місцеперебування дитини. Однак, священник не видав свого сина і заплатив за це своїм життям.

Після смерті Захарії Єлизавета також не витримала горя і померла. Івана залишили виховувати в пустелі, де він ріс, готуючись до своєї важливої місії. Лише тоді, коли відчув потребу людей, він вийшов до них, готовий свідчити про Ісуса Христа.

Народження Іоана, Тінторетто, фрагмент (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити

Згідно віруванням і народним традиціям українців, бажано не робити таке:

Сваритися і лихословити

Просити чи давати гроші в борг

Приймати важливі рішення.

Також не рекомендується жалітися на свою долю у цей день, адже це призведе до збільшення проблем.

Народні прикмети і традиції 23 вересня

Іде дощ - до кінця вересня буде тепло

Гріє сонце - скоро почнуться дощі

На горобині мало ягід - восени буде мало опадів

Багато ягід на горобині - до суворої зими

Цього дня віряни збираються на молитву, просячи зцілення від хвороб, зокрема від головного болю. Жінки звертаються з проханнями про вагітність та народження здорової дитини.

У кого день ангела 23 вересня

Завтра іменини святкують: Андрій, Іван, Микола, Петро, Іраїда, Раїса.

За гороскопом люди, які народилися 23 вересня - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 21 вересня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: