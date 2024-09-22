Церковне свято 23 вересня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

21 вересня православні українці відзначають зачаття чесного славного пророка, Предтечі і Хрестителя Іоана та інших за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Захарія та Єлизавета були батьками Івана Хрестителя і вели праведне життя, дотримуючись релігійних традицій. Захарія, священник Єрусалимського храму, разом із дружиною дуже прагнули мати дітей, але довгий час їхнє подружжя залишалося бездітним, що приносило їм велике горе. Господь, бачачи їхню віру і готовність, подарував їм сина.
Іван Хреститель народився в особливий час, адже цар Ірод, у пошуках маленького Ісуса, наказав убивати всіх немовлят. Під час народження Івана в храмі вояки Ірода заарештували Захарію, запитуючи про місцеперебування дитини. Однак, священник не видав свого сина і заплатив за це своїм життям.
Після смерті Захарії Єлизавета також не витримала горя і померла. Івана залишили виховувати в пустелі, де він ріс, готуючись до своєї важливої місії. Лише тоді, коли відчув потребу людей, він вийшов до них, готовий свідчити про Ісуса Христа.
Народження Іоана, Тінторетто, фрагмент (зображення: Вікіпедія)
Згідно віруванням і народним традиціям українців, бажано не робити таке:
Також не рекомендується жалітися на свою долю у цей день, адже це призведе до збільшення проблем.
Цього дня віряни збираються на молитву, просячи зцілення від хвороб, зокрема від головного болю. Жінки звертаються з проханнями про вагітність та народження здорової дитини.
Завтра іменини святкують: Андрій, Іван, Микола, Петро, Іраїда, Раїса.
За гороскопом люди, які народилися 23 вересня - Терези.
Окрім церковного свята, 21 вересня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми розказували про Батьківську суботу у вересні - коли згадувати покійних за новим церковним календарем.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Вікіпедія.