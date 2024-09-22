Церковный праздник 23 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

21 сентября православные украинцы отмечают зачатие честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна и других по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Захария и Елизавета были отцами Иоанна Крестителя и вели праведную жизнь, соблюдая религиозные традиции. Захария, священник Иерусалимского храма, вместе с женой очень стремились иметь детей, но долгое время их супруги оставались бездетными, что приносило им большое горе. Господь, видя их веру и готовность, подарил им сына.
Иоанн Креститель родился в особое время, ведь царь Ирод, в поисках маленького Иисуса, приказал убивать всех младенцев. Во время рождения Иоанна в храме воины Ирода арестовали Захарию, спрашивая о местонахождении ребенка. Однако священник не выдал своего сына и заплатил за это своей жизнью.
После смерти Захарии Елизавета тоже не выдержала горя и умерла. Иоанна оставили воспитывать в пустыне, где он рос, готовясь к своей важной миссии. Лишь когда он почувствовал потребность людей, он вышел к ним, готовый свидетельствовать об Иисусе Христе.
Рождение Иоанна, Тинторетто, фрагмент (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, желательно не делать следующее:
Не рекомендуется жаловаться на свою судьбу в этот день, ведь это приведет к увеличению проблем.
В этот день верующие собираются на молитву, прося исцеления от болезней, в частности, от головной боли. Женщины обращаются с просьбами о беременности и рождении здорового ребенка.
Завтра именины празднуют Андрей, Иван, Николай, Петр, Ираида, Раиса.
По гороскопу люди, родившиеся 23 сентября - Весы.
Кроме церковного праздника, 21 сентября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Раньше мы рассказывали об отеческой субботе в сентябре - когда вспоминать усопших по новому церковному календарю.
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При написании материала были использованы источники: сайты ВЦУ, Большая украинская энциклопедия, Википедия.