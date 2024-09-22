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Церковный праздник 23 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Какой церковный праздник 23 сентября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

21 сентября православные украинцы отмечают зачатие честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна и других по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой праздник 23 сентября в церковном календаре

Захария и Елизавета были отцами Иоанна Крестителя и вели праведную жизнь, соблюдая религиозные традиции. Захария, священник Иерусалимского храма, вместе с женой очень стремились иметь детей, но долгое время их супруги оставались бездетными, что приносило им большое горе. Господь, видя их веру и готовность, подарил им сына.

Иоанн Креститель родился в особое время, ведь царь Ирод, в поисках маленького Иисуса, приказал убивать всех младенцев. Во время рождения Иоанна в храме воины Ирода арестовали Захарию, спрашивая о местонахождении ребенка. Однако священник не выдал своего сына и заплатил за это своей жизнью.

После смерти Захарии Елизавета тоже не выдержала горя и умерла. Иоанна оставили воспитывать в пустыне, где он рос, готовясь к своей важной миссии. Лишь когда он почувствовал потребность людей, он вышел к ним, готовый свидетельствовать об Иисусе Христе.

Рождение Иоанна, Тинторетто, фрагмент (изображение: Википедия)

Что нельзя делать

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, желательно не делать следующее:

  • Ссориться и злословить
  • Просить или давать деньги взаймы
  • Принимать важные решения.

Не рекомендуется жаловаться на свою судьбу в этот день, ведь это приведет к увеличению проблем.

Народные приметы и традиции 23 сентября

  • Идет дождь - к концу сентября будет тепло
  • Греет солнце - скоро начнутся дожди
  • На рябине мало ягод - осенью будет мало осадков
  • Много ягод на рябине - к суровой зиме

В этот день верующие собираются на молитву, прося исцеления от болезней, в частности, от головной боли. Женщины обращаются с просьбами о беременности и рождении здорового ребенка.

У кого день ангела 23 сентября

Завтра именины празднуют Андрей, Иван, Николай, Петр, Ираида, Раиса.

По гороскопу люди, родившиеся 23 сентября - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 21 сентября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День города Полтава
  • Международный день жестовых языков
  • День рождения жевательной резинки
  • Международный день против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми
  • День образовательных технологий
  • День празднования бисексуальности.

Раньше мы рассказывали об отеческой субботе в сентябре - когда вспоминать усопших по новому церковному календарю.

Также читайте, почему в церкви во время молитвы хочется зевать.

При написании материала были использованы источники: сайты ВЦУ, Большая украинская энциклопедия, Википедия.

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