Церковне свято 21 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке свято 21 жовтня у церковному календарі

Іларіон народився в багатій родині, де здобув гарну освіту. З юних років він цікавився духовним життям, а після знайомства зі святим Антонієм Великим, вирішив стати монахом і залишив світське життя.

Він оселився в пустелі, де почав жити в аскезі та молитві. Іларіон заснував кілька монастирів, встановлюючи суворі правила для своїх учнів. Його приклад надихнув багатьох людей, і до нього приходило багато послідовників.

За життя Іларіону приписували багато чудес, включаючи зцілення хворих. Він дожив до старості, залишивши великий духовний спадок.

Замок Святого Іларіона, Північний Кіпр (фото: Вікіпедія)

Що не можна робити

Лихословити і сваритися

Впускати незнайомців додому

Вирушати у подорож

Підіймати речі з землі.

Цього дня краще не виходити з дому без серйозної причини, оскільки це може призвести до неприємностей. Крім того, не рекомендується ділитися своїми планами, вважається, що це може зашкодити їх реалізації.

Народні прикмети і традиції 21 жовтня

Сонце червоного відтінку - до сонячної, але морозної погоди

Весь день тепле повітря - чекайте на відлигу

Сніг випав та не розтанув - до великого врожаю

День видався ясним - найближчим часом похолоднішає

Дме південно-східний вітер - чекайте на потепління

На небі немає хмар - до різкого похолодання.

За переказами, у цей день на перехрестях можна зустріти справжнє зло, тому треба їх уникати будь-якими способами.

У кого день ангела 21 жовтня

Завтра іменини святкують: Олександр, Олексій, Анатолій, Аркадій, Василь, Володимир, Георгій, Дмитро, Єгор, Захар, Іван, Костянтин, Микола, Сергій, Федір, Яків, Ян, Аза, Пелагея.

За гороскопом люди, які народилися 21 жовтня - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 21 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: