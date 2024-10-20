Церковне свято 21 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела
21 жовтня православні українці пам’ять святого преподобного Іларіона Великого за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке свято 21 жовтня у церковному календарі
Іларіон народився в багатій родині, де здобув гарну освіту. З юних років він цікавився духовним життям, а після знайомства зі святим Антонієм Великим, вирішив стати монахом і залишив світське життя.
Він оселився в пустелі, де почав жити в аскезі та молитві. Іларіон заснував кілька монастирів, встановлюючи суворі правила для своїх учнів. Його приклад надихнув багатьох людей, і до нього приходило багато послідовників.
За життя Іларіону приписували багато чудес, включаючи зцілення хворих. Він дожив до старості, залишивши великий духовний спадок.
Замок Святого Іларіона, Північний Кіпр (фото: Вікіпедія)
Що не можна робити
- Лихословити і сваритися
- Впускати незнайомців додому
- Вирушати у подорож
- Підіймати речі з землі.
Цього дня краще не виходити з дому без серйозної причини, оскільки це може призвести до неприємностей. Крім того, не рекомендується ділитися своїми планами, вважається, що це може зашкодити їх реалізації.
Народні прикмети і традиції 21 жовтня
- Сонце червоного відтінку - до сонячної, але морозної погоди
- Весь день тепле повітря - чекайте на відлигу
- Сніг випав та не розтанув - до великого врожаю
- День видався ясним - найближчим часом похолоднішає
- Дме південно-східний вітер - чекайте на потепління
- На небі немає хмар - до різкого похолодання.
За переказами, у цей день на перехрестях можна зустріти справжнє зло, тому треба їх уникати будь-якими способами.
У кого день ангела 21 жовтня
Завтра іменини святкують: Олександр, Олексій, Анатолій, Аркадій, Василь, Володимир, Георгій, Дмитро, Єгор, Захар, Іван, Костянтин, Микола, Сергій, Федір, Яків, Ян, Аза, Пелагея.
За гороскопом люди, які народилися 21 жовтня - Терези.
Які свята ще відзначають в Україні завтра
Окрім церковного свята, 21 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- Міжнародний день начос
- Всесвітній день профілактики йододефіциту
- Свято розуму
- День різнокольорових парасольок.
Раніше ми розказували про традиції та заборони Собору архистратига Михаїла.
Також дізнайтеся, у які дні слід міняти постільну білизну, щоб залучити удачу та щастя до вашого життя.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресіння Господнього, Церковний календар УПЦ.