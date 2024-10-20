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Церковне свято 21 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Неділя 20 жовтня 2024 22:47
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Церковне свято 21 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела Яке церковне свято 21 жовтня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

21 жовтня православні українці пам’ять святого преподобного Іларіона Великого за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке свято 21 жовтня у церковному календарі

Іларіон народився в багатій родині, де здобув гарну освіту. З юних років він цікавився духовним життям, а після знайомства зі святим Антонієм Великим, вирішив стати монахом і залишив світське життя.

Він оселився в пустелі, де почав жити в аскезі та молитві. Іларіон заснував кілька монастирів, встановлюючи суворі правила для своїх учнів. Його приклад надихнув багатьох людей, і до нього приходило багато послідовників.

За життя Іларіону приписували багато чудес, включаючи зцілення хворих. Він дожив до старості, залишивши великий духовний спадок.

Церковне свято 21 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Замок Святого Іларіона, Північний Кіпр (фото: Вікіпедія)

Що не можна робити

  • Лихословити і сваритися
  • Впускати незнайомців додому
  • Вирушати у подорож
  • Підіймати речі з землі.

Цього дня краще не виходити з дому без серйозної причини, оскільки це може призвести до неприємностей. Крім того, не рекомендується ділитися своїми планами, вважається, що це може зашкодити їх реалізації.

Народні прикмети і традиції 21 жовтня

  • Сонце червоного відтінку - до сонячної, але морозної погоди
  • Весь день тепле повітря - чекайте на відлигу
  • Сніг випав та не розтанув - до великого врожаю
  • День видався ясним - найближчим часом похолоднішає
  • Дме південно-східний вітер - чекайте на потепління
  • На небі немає хмар - до різкого похолодання.

За переказами, у цей день на перехрестях можна зустріти справжнє зло, тому треба їх уникати будь-якими способами.

У кого день ангела 21 жовтня

Завтра іменини святкують: Олександр, Олексій, Анатолій, Аркадій, Василь, Володимир, Георгій, Дмитро, Єгор, Захар, Іван, Костянтин, Микола, Сергій, Федір, Яків, Ян, Аза, Пелагея.

За гороскопом люди, які народилися 21 жовтня - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 21 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • Міжнародний день начос
  • Всесвітній день профілактики йододефіциту
  • Свято розуму
  • День різнокольорових парасольок.

Раніше ми розказували про традиції та заборони Собору архистратига Михаїла.

Також дізнайтеся, у які дні слід міняти постільну білизну, щоб залучити удачу та щастя до вашого життя.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресіння Господнього, Церковний календар УПЦ.

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