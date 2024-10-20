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Церковный праздник 21 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Воскресенье 20 октября 2024 22:47
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Церковный праздник 21 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела Какой церковный праздник 21 октября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

21 октября православные украинцы память святого преподобного Иллариона Великого по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой праздник 21 октября в церковном календаре

Илларион родился в богатой семье, где получил хорошее образование. С юных лет он интересовался духовной жизнью, а после знакомства со святым Антонием Великим решил стать монахом и оставил светскую жизнь.

Он поселился в пустыне, где стал жить в аскезе и молитве. Илларион основал несколько монастырей, устанавливая строгие правила для своих учеников. Его пример вдохновил многих людей, и к нему приходили многие последователи.

При жизни Иллариону приписывали многие чудеса, включая исцеление больных. Он дожил до старости, оставив большое духовное наследие.

Церковный праздник 21 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Замок Святого Иллариона, Северный Кипр (фото: Википедия)

Что нельзя делать

  • Злословить и ссориться
  • Впускать незнакомцев домой
  • Отправляться в путешествие
  • Поднимать вещи из земли.

В этот день лучше не выходить из дома без серьезной причины, поскольку это может привести к неприятностям. Кроме того, не рекомендуется делиться своими планами, считается, что это может помешать их реализации.

Народные приметы и традиции 21 октября

  • Солнце красного оттенка - к солнечной, но морозной погоде
  • Весь день теплый воздух - ждите оттепели
  • Снег выпал и не растаял - к большому урожаю
  • День выдался ясным - в ближайшее время похолодает
  • Дует юго-восточный ветер - ждите потепления
  • На небе нет облаков - к резкому похолоданию.

По преданиям, в этот день на перекрестках можно встретить настоящее зло, поэтому нужно их избегать любыми способами.

У кого день ангела 21 октября

Завтра именины празднуют: Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Георгий, Дмитрий, Егор, Захар, Иван, Константин, Николай, Сергей, Федор, Яков, Ян, Аза, Пелагея.

По гороскопу люди, родившиеся 21 октября - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 21 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Международный день начес
  • Всемирный день профилактики йододефицита
  • Праздник разума
  • День разноцветных зонтов.

Ранее мы рассказывали о традициях и запретах Собора архистратига Михаила.

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При написании материала были использованы источники: сайт ВЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ.

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