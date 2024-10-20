Церковный праздник 21 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела
21 октября православные украинцы память святого преподобного Иллариона Великого по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой праздник 21 октября в церковном календаре
Илларион родился в богатой семье, где получил хорошее образование. С юных лет он интересовался духовной жизнью, а после знакомства со святым Антонием Великим решил стать монахом и оставил светскую жизнь.
Он поселился в пустыне, где стал жить в аскезе и молитве. Илларион основал несколько монастырей, устанавливая строгие правила для своих учеников. Его пример вдохновил многих людей, и к нему приходили многие последователи.
При жизни Иллариону приписывали многие чудеса, включая исцеление больных. Он дожил до старости, оставив большое духовное наследие.
Замок Святого Иллариона, Северный Кипр (фото: Википедия)
Что нельзя делать
- Злословить и ссориться
- Впускать незнакомцев домой
- Отправляться в путешествие
- Поднимать вещи из земли.
В этот день лучше не выходить из дома без серьезной причины, поскольку это может привести к неприятностям. Кроме того, не рекомендуется делиться своими планами, считается, что это может помешать их реализации.
Народные приметы и традиции 21 октября
- Солнце красного оттенка - к солнечной, но морозной погоде
- Весь день теплый воздух - ждите оттепели
- Снег выпал и не растаял - к большому урожаю
- День выдался ясным - в ближайшее время похолодает
- Дует юго-восточный ветер - ждите потепления
- На небе нет облаков - к резкому похолоданию.
По преданиям, в этот день на перекрестках можно встретить настоящее зло, поэтому нужно их избегать любыми способами.
У кого день ангела 21 октября
Завтра именины празднуют: Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Георгий, Дмитрий, Егор, Захар, Иван, Константин, Николай, Сергей, Федор, Яков, Ян, Аза, Пелагея.
По гороскопу люди, родившиеся 21 октября - Весы.
Какие праздники еще отмечают в Украине завтра
Кроме церковного праздника, 21 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- Международный день начес
- Всемирный день профилактики йододефицита
- Праздник разума
- День разноцветных зонтов.
Ранее мы рассказывали о традициях и запретах Собора архистратига Михаила.
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При написании материала были использованы источники: сайт ВЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ.