Церковный праздник 21 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой праздник 21 октября в церковном календаре

Илларион родился в богатой семье, где получил хорошее образование. С юных лет он интересовался духовной жизнью, а после знакомства со святым Антонием Великим решил стать монахом и оставил светскую жизнь.

Он поселился в пустыне, где стал жить в аскезе и молитве. Илларион основал несколько монастырей, устанавливая строгие правила для своих учеников. Его пример вдохновил многих людей, и к нему приходили многие последователи.

При жизни Иллариону приписывали многие чудеса, включая исцеление больных. Он дожил до старости, оставив большое духовное наследие.

Замок Святого Иллариона, Северный Кипр (фото: Википедия)

Что нельзя делать

Злословить и ссориться

Впускать незнакомцев домой

Отправляться в путешествие

Поднимать вещи из земли.

В этот день лучше не выходить из дома без серьезной причины, поскольку это может привести к неприятностям. Кроме того, не рекомендуется делиться своими планами, считается, что это может помешать их реализации.

Народные приметы и традиции 21 октября

Солнце красного оттенка - к солнечной, но морозной погоде

Весь день теплый воздух - ждите оттепели

Снег выпал и не растаял - к большому урожаю

День выдался ясным - в ближайшее время похолодает

Дует юго-восточный ветер - ждите потепления

На небе нет облаков - к резкому похолоданию.

По преданиям, в этот день на перекрестках можно встретить настоящее зло, поэтому нужно их избегать любыми способами.

У кого день ангела 21 октября

Завтра именины празднуют: Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Георгий, Дмитрий, Егор, Захар, Иван, Константин, Николай, Сергей, Федор, Яков, Ян, Аза, Пелагея.

По гороскопу люди, родившиеся 21 октября - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 21 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: