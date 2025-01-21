Церковне свято 21 січня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Історія церковного свята

Максим Сповідник народився у Константинополі близько 580 року. Батьки хлопчика були благочестивими християнами, які дали сину чудову освіту. В юному віці Максим обрав державну службу - став першим секретарем правителя Іраклія.

Однак згодом Максим вирішив присвятити своє життя службі Господу, тому вирушив до Хрисопольської обителі. Там Максим постригся у ченці, а згодом став ігуменом монастиря.

Максим Сповідник ніс слово Боже в Олександрії протягом 6 років. Після цього преподобний перебрався до Карфагену - там святий проповідував близько 5 років.

Однак незабаром до влади прийшов імператор-єретик Констанс II. Жорстокий правитель влаштував переслідування християн та звелів ув'язнити Максима.

Попри те, що Максима упіймали лише через 5 років, святого жорстоко катували та відіслали в заслання. 13 серпня 663 року Максим помер, а на його могилі почали відбуватися численні дива і зцілення.

Після себе преподобний Максим залишив величезний богословський спадок, зокрема пояснення молитов, тлумачення складних уривків Священного Писання, трактати, диспути і листи.

Народні традиції свята

Максима Сповідника в народі вважали захисником скривджених та нужденних. Тому сьогодні пращури допомагали тим, хто потрапив в біду. Також в цей день було заведено дякувати тим, хто підтримував у важку хвилину, та робити добрі справи.

В цей день пригощали випічкою рідних. Частину пирогів віддавали бідним - тоді в родині буде добробут і злагода.

Головні прикмети цього дня

Якщо 21 січня погода безхмарна - весна буде ранньою

Сьогодні на небі яскраві зорі - незабаром будуть морози

21 січня місяць схований за хмарами - буде врожайний рік.

Сьогодні день без опадів, але холодний - серпень буде спекотним

Безхмарна ніч - до поганого врожаю

Що сьогодні не можна робити

Згідно з народними прикметами, певні дії можуть призвести до негараздів. Тому, за переконаннями пращурів, сьогодні не можна:

позичати у когось гроші або давати в борг

ухвалювати складні рішення

відмовляти в допомозі

сваритися з близькими та рідними

У кого сьогодні день ангела

За новим стилем, 21 січня іменини відзначають: Ганна, Євген, Іван, Максим, Ілля, Анастасія.

До того ж за старим стилем сьогодні день ангела у власників таких імен: Василиса, Вольдемар, Антон, Григорій, Віктор, Володимир, Юліан, Георгій, Дмитро, Єгор, Євген, Омелян, Ілля, Михайло, Еміль.