Церковне свято 21 січня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

За новим календарем 21 січня православна церква вшановує пам'ять преподобного Максима Сповідника. За старим календам цього дня згадують преподобного Георгія Хозевіта, а також преподобну Домініку та сповідника Еміліана.
Про те, яке свято сьогодні 21 січня, а також про головні заборони та традиції цього дня розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Максим Сповідник народився у Константинополі близько 580 року. Батьки хлопчика були благочестивими християнами, які дали сину чудову освіту. В юному віці Максим обрав державну службу - став першим секретарем правителя Іраклія.
Однак згодом Максим вирішив присвятити своє життя службі Господу, тому вирушив до Хрисопольської обителі. Там Максим постригся у ченці, а згодом став ігуменом монастиря.
Максим Сповідник ніс слово Боже в Олександрії протягом 6 років. Після цього преподобний перебрався до Карфагену - там святий проповідував близько 5 років.
Однак незабаром до влади прийшов імператор-єретик Констанс II. Жорстокий правитель влаштував переслідування християн та звелів ув'язнити Максима.
Попри те, що Максима упіймали лише через 5 років, святого жорстоко катували та відіслали в заслання. 13 серпня 663 року Максим помер, а на його могилі почали відбуватися численні дива і зцілення.
Після себе преподобний Максим залишив величезний богословський спадок, зокрема пояснення молитов, тлумачення складних уривків Священного Писання, трактати, диспути і листи.
Максима Сповідника в народі вважали захисником скривджених та нужденних. Тому сьогодні пращури допомагали тим, хто потрапив в біду. Також в цей день було заведено дякувати тим, хто підтримував у важку хвилину, та робити добрі справи.
В цей день пригощали випічкою рідних. Частину пирогів віддавали бідним - тоді в родині буде добробут і злагода.
Згідно з народними прикметами, певні дії можуть призвести до негараздів. Тому, за переконаннями пращурів, сьогодні не можна:
За новим стилем, 21 січня іменини відзначають: Ганна, Євген, Іван, Максим, Ілля, Анастасія.
До того ж за старим стилем сьогодні день ангела у власників таких імен: Василиса, Вольдемар, Антон, Григорій, Віктор, Володимир, Юліан, Георгій, Дмитро, Єгор, Євген, Омелян, Ілля, Михайло, Еміль.
До речі, раніше ми писали про те, хто святкує іменини у січні.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Церковний календар, Вікіпедія.