Церковный праздник 21 января: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

По новому календарю 21 января православная церковь чтит память преподобного Максима Исповедника. По старым календарям в этот день вспоминают преподобного Георгия Хозевита, а также преподобную Доминику и исповедника Эмилиана.
О том, какой праздник сегодня 21 января, а также о главных запретах и традициях этого дня рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Максим Исповедник родился в Константинополе около 580 года. Родители мальчика были благочестивыми христианами, которые дали сыну прекрасное образование. В юном возрасте Максим избрал государственную службу - стал первым секретарем правителя Ираклия.
Однако впоследствии Максим решил посвятить свою жизнь службе Господу, поэтому отправился в Хрисопольскую обитель. Там Максим постригся в монахи, а впоследствии стал игуменом монастыря.
Максим Исповедник нес слово Божие в Александрии на протяжении 6 лет. После этого преподобный перебрался в Карфаген - там святой проповедовал около 5 лет.
Однако вскоре к власти пришел император-еретик Констанс II. Жестокий правитель устроил преследование христиан и велел заключить Максима в тюрьму.
Несмотря на то, что Максима поймали только через 5 лет, святого жестоко пытали и отправили в ссылку. 13 августа 663 года Максим умер, а на его могиле начали происходить многочисленные чудеса и исцеления.
После себя преподобный Максим оставил огромное богословское наследие, в частности объяснения молитв, толкования сложных отрывков Священного Писания, трактаты, диспуты и письма.
Максима Исповедника в народе считали защитником обиженных и нуждающихся. Поэтому сегодня предки помогали тем, кто попал в беду. Также в этот день было принято благодарить тех, кто поддерживал в трудную минуту, и делать добрые дела.
В этот день угощали выпечкой родных. Часть пирогов отдавали бедным - тогда в семье будет благополучие и согласие.
Согласно народным приметам, определенные действия могут привести к неурядицам. Поэтому, по убеждениям предков, сегодня нельзя:
По новому стилю, 21 января именины отмечают: Анна, Евгений, Иван, Максим, Илья, Анастасия.
К тому же по старому стилю сегодня день ангела у обладателей таких имен: Василиса, Вольдемар, Антон, Григорий, Виктор, Владимир, Юлиан, Георгий, Дмитрий, Егор, Евгений, Емельян, Илья, Михаил, Эмиль.
Кстати, ранее мы писали о том, кто празднует именины в январе.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, Википедия.