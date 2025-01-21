Церковный праздник 21 января: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

История церковного праздника

Максим Исповедник родился в Константинополе около 580 года. Родители мальчика были благочестивыми христианами, которые дали сыну прекрасное образование. В юном возрасте Максим избрал государственную службу - стал первым секретарем правителя Ираклия.

Однако впоследствии Максим решил посвятить свою жизнь службе Господу, поэтому отправился в Хрисопольскую обитель. Там Максим постригся в монахи, а впоследствии стал игуменом монастыря.

Максим Исповедник нес слово Божие в Александрии на протяжении 6 лет. После этого преподобный перебрался в Карфаген - там святой проповедовал около 5 лет.

Однако вскоре к власти пришел император-еретик Констанс II. Жестокий правитель устроил преследование христиан и велел заключить Максима в тюрьму.

Несмотря на то, что Максима поймали только через 5 лет, святого жестоко пытали и отправили в ссылку. 13 августа 663 года Максим умер, а на его могиле начали происходить многочисленные чудеса и исцеления.

После себя преподобный Максим оставил огромное богословское наследие, в частности объяснения молитв, толкования сложных отрывков Священного Писания, трактаты, диспуты и письма.

Народные традиции праздника

Максима Исповедника в народе считали защитником обиженных и нуждающихся. Поэтому сегодня предки помогали тем, кто попал в беду. Также в этот день было принято благодарить тех, кто поддерживал в трудную минуту, и делать добрые дела.

В этот день угощали выпечкой родных. Часть пирогов отдавали бедным - тогда в семье будет благополучие и согласие.

Главные приметы этого дня

Если 21 января погода безоблачная - весна будет ранней

Сегодня на небе яркие звезды - вскоре будут морозы

21 января луна спрятана за облаками - будет урожайный год.

Сегодня день без осадков, но холодный - август будет жарким

Безоблачная ночь - к плохому урожаю

Что сегодня нельзя делать

Согласно народным приметам, определенные действия могут привести к неурядицам. Поэтому, по убеждениям предков, сегодня нельзя:

занимать у кого-то деньги или давать в долг

принимать сложные решения

отказывать в помощи

ссориться с близкими и родными

У кого сегодня день ангела

По новому стилю, 21 января именины отмечают: Анна, Евгений, Иван, Максим, Илья, Анастасия.

К тому же по старому стилю сегодня день ангела у обладателей таких имен: Василиса, Вольдемар, Антон, Григорий, Виктор, Владимир, Юлиан, Георгий, Дмитрий, Егор, Евгений, Емельян, Илья, Михаил, Эмиль.