Церковне свято 20 вересня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела
Свято 20 вересня - завтра православні українці вшановують пам’ять святого великомученика Євстратія та інших за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке завтра свято у церковному календарі
Святий Євстратій жив у III-IV століттях і був римським воїном, який спочатку був язичником. Однак, зустріч із християнами змінила його погляди, і після глибоких роздумів він вирішив прийняти нову віру.
Пізніше Євстратій відмовився приносити жертви язичницьким богам, за що його схопили та жорстоко катували, після чого стратили. За однією з версій, його стратили мечем, за іншою - скинули зі скелі. Після смерті на місцях його мучеництва стали відбуватися численні чудеса, які привертали велику кількість вірян.
Що не можна робити завтра
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:
- Сваритися чи лихословити
- Брати чи давати гроші в борг
- Грубо поводитися з дітьми.
Також не рекомендується дарувати або приймати подарунки цього дня, оскільки це може призвести до різкого погіршення стосунків з людиною. Крім того, не варто нарікати на долю чи сумувати - вважається, що все сказане повернеться до вас у подвійному розмірі.
Народні прикмети і традиції 20 вересня
- Східний вітер - насувається гроза
- Південний вітер - до великого врожаю озимих
- Північний вітер - скоро похолоднішає
- Птахи летять високо у небі - до мокрої, холодної осені
- Шишки на хвойних розкриті - до потепління
- Якщо шишки закриті - до похолодання
- Хмари темного кольору - скоро піде дощ.
З цього дня селяни розпочинали збір врожаю цибулі на городах. Лушпиння не спалювали, адже це вважалося поганою прикметою, яка могла принести нещастя. На обід готували різноманітні страви з цибулею, вірячи, що такі частування зміцнять здоров'я та забезпечать добробут на весь рік.
У кого завтра день ангела
Завтра іменини святкують: Василь, Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Олександр, Федір, Тетяна.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.
Які свята ще відзначають в Україні завтра
Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- Всесвітній день смаженого рису
- День влаштування спонтанних чаювань
- День рекрутера.
Раніше ми публікували чому в церкві під час молитви хочеться позіхати - подробиці та пояснення.
Також читайте, чому темніє хрестик - що кажуть забобони і церква.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Вікіпедія.