Церковный праздник 20 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела
Праздник 20 сентября - завтра православные украинцы чтят память святого великомученика Евстратия и других по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой завтра праздник в церковном календаре
Святой Евстратий жил в III-IV веках и был римским воином, первоначально являвшимся язычником. Однако встреча с христианами изменила его взгляды, и после глубоких размышлений он решил принять новую веру.
Позже Евстратий отказался приносить жертвы языческим богам, за что его схватили и жестоко пытали, после чего казнили. По одной из версий, его казнили мечом, по другой – сбросили со скалы. После смерти на местах его мученичества стали совершаться многочисленные чудеса, привлекавшие большое количество верующих.
Что нельзя делать завтра
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:
- Ссориться или злословить
- Брать или давать деньги взаймы
- Грубо обращаться с детьми.
Также не рекомендуется дарить или принимать подарки в этот день, поскольку это может привести к резкому ухудшению отношений с человеком. Кроме того, не стоит жаловаться на судьбу или унывать - считается, что все сказанное вернется к вам в двойном размере.
Народные приметы и традиции 20 сентября
- Восточный ветер - надвигается гроза
- Южный ветер - к большому урожаю озимых
- Северный ветер - скоро похолодает
- Птицы летят высоко в небе - к мокрой, холодной осени
- Шишки на хвойных раскрыты - к потеплению
- Если шишки закрыты - к похолоданию
- Облака темного цвета - скоро дождь.
С этого дня крестьяне приступили к сбору урожая лука на огородах. Шелуху не сжигали, ведь это считалось плохой приметой, которая могла принести несчастье. На обед готовили разнообразные блюда с луком, веря, что такие угощения укрепят здоровье и обеспечат благосостояние на весь год.
У кого завтра день ангела
Завтра именины празднуют: Василий, Иван, Илларион, Михаил, Олег, Александр, Федор, Татьяна.
За гороскопом люди, родившиеся завтра -Девы.
Какие праздники еще отмечают в Украине завтра
Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- Всемирный день жареного риса
- День устроения спонтанных чаепитий
- День рекрутера.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Википедия.