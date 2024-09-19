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Церковный праздник 20 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Четверг 19 сентября 2024 22:47
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Церковный праздник 20 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела Какой церковный праздник 20 сентября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Праздник 20 сентября - завтра православные украинцы чтят память святого великомученика Евстратия и других по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой завтра праздник в церковном календаре

Святой Евстратий жил в III-IV веках и был римским воином, первоначально являвшимся язычником. Однако встреча с христианами изменила его взгляды, и после глубоких размышлений он решил принять новую веру.

Позже Евстратий отказался приносить жертвы языческим богам, за что его схватили и жестоко пытали, после чего казнили. По одной из версий, его казнили мечом, по другой – сбросили со скалы. После смерти на местах его мученичества стали совершаться многочисленные чудеса, привлекавшие большое количество верующих.

Что нельзя делать завтра

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:

  • Ссориться или злословить
  • Брать или давать деньги взаймы
  • Грубо обращаться с детьми.

Также не рекомендуется дарить или принимать подарки в этот день, поскольку это может привести к резкому ухудшению отношений с человеком. Кроме того, не стоит жаловаться на судьбу или унывать - считается, что все сказанное вернется к вам в двойном размере.

Народные приметы и традиции 20 сентября

  • Восточный ветер - надвигается гроза
  • Южный ветер - к большому урожаю озимых
  • Северный ветер - скоро похолодает
  • Птицы летят высоко в небе - к мокрой, холодной осени
  • Шишки на хвойных раскрыты - к потеплению
  • Если шишки закрыты - к похолоданию
  • Облака темного цвета - скоро дождь.

С этого дня крестьяне приступили к сбору урожая лука на огородах. Шелуху не сжигали, ведь это считалось плохой приметой, которая могла принести несчастье. На обед готовили разнообразные блюда с луком, веря, что такие угощения укрепят здоровье и обеспечат благосостояние на весь год.

У кого завтра день ангела

Завтра именины празднуют: Василий, Иван, Илларион, Михаил, Олег, Александр, Федор, Татьяна.

За гороскопом люди, родившиеся завтра -Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Всемирный день жареного риса
  • День устроения спонтанных чаепитий
  • День рекрутера.

Раньше мы публиковали почему в церкви во время молитвы хочется зевать - подробности и объяснения.

Также читайте, почему темнеет крестик - что говорят суеверия и церковь.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Википедия.

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