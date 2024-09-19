Церковный праздник 20 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Какой завтра праздник в церковном календаре

Святой Евстратий жил в III-IV веках и был римским воином, первоначально являвшимся язычником. Однако встреча с христианами изменила его взгляды, и после глубоких размышлений он решил принять новую веру.

Позже Евстратий отказался приносить жертвы языческим богам, за что его схватили и жестоко пытали, после чего казнили. По одной из версий, его казнили мечом, по другой – сбросили со скалы. После смерти на местах его мученичества стали совершаться многочисленные чудеса, привлекавшие большое количество верующих.

Что нельзя делать завтра

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:

Ссориться или злословить

Брать или давать деньги взаймы

Грубо обращаться с детьми.

Также не рекомендуется дарить или принимать подарки в этот день, поскольку это может привести к резкому ухудшению отношений с человеком. Кроме того, не стоит жаловаться на судьбу или унывать - считается, что все сказанное вернется к вам в двойном размере.

Народные приметы и традиции 20 сентября

Восточный ветер - надвигается гроза

Южный ветер - к большому урожаю озимых

Северный ветер - скоро похолодает

Птицы летят высоко в небе - к мокрой, холодной осени

Шишки на хвойных раскрыты - к потеплению

Если шишки закрыты - к похолоданию

Облака темного цвета - скоро дождь.

С этого дня крестьяне приступили к сбору урожая лука на огородах. Шелуху не сжигали, ведь это считалось плохой приметой, которая могла принести несчастье. На обед готовили разнообразные блюда с луком, веря, что такие угощения укрепят здоровье и обеспечат благосостояние на весь год.

У кого завтра день ангела

Завтра именины празднуют: Василий, Иван, Илларион, Михаил, Олег, Александр, Федор, Татьяна.

За гороскопом люди, родившиеся завтра -Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: